言承旭約看F3演唱會！陳美鳳親曝沒提「朱孝天」 胡瓜辭《綜藝大集合》「搞不好會轉回來」

陳美鳳出席李國超、高欣欣婚禮。林煒凱攝

資深藝人李國超與高欣欣相戀25年，選在今（12日）舉辦婚禮，席開38桌，演藝圈眾多好友到場祝賀。「最美歐巴桑」陳美鳳輕裝出席婚宴，看起來狀態極佳。她兩週前才參加邱澤、許瑋甯婚禮，表示沒算過一年包多少紅包出去，「包越多越好，表示開心的人越來越多，找到一個頻率相對的很好！大家開心啊！」據悉陳美鳳包給李國超、高欣欣的紅包是5位數。

近期F4復出舉辦演唱會，獨缺朱孝天，陳美鳳與言承旭交情極好，表示言承旭有貼心邀請她去上海看演唱會，但她因為有其他行程只能婉拒，雖然兩人私下都會聯繫，但言承旭沒有提過關於朱孝天的事情，也祝福F3演出成功。

至於新人李國超、高欣欣，陳美鳳也祝福兩人：「夫妻是這世界上，雖然沒有血緣，但卻要相處相伴最久的人。」她強調找到一個頻率相同、相處起來很舒服的人非常重要，並祝福李國超與高欣欣：「結婚快樂，幸福滿滿！」

而胡瓜今（12日）篤定表示明（2026）年1月31日將錄製民視《綜藝大集合》最後一集。曾有報導傳出電視台有意將胡瓜主持費砍半，導致胡瓜不滿、不再與電視台續約。

陳美鳳表示出席婚禮紅包都是統一價5位數。林煒凱攝

胡瓜表示2年前合約發生問題，所以今年擔心有一樣問題，「不管熟不熟都會寄存證信函，我有問民視說『我可以寄存證信函嗎？』」篤定地表示自己沒有要續約《綜藝大集合》。

當媒體詢問同為民視台柱的陳美鳳對胡瓜宣布不再主持民視長壽節目《綜藝大集合》一事，陳美鳳驚訝表示她是「剛剛才知道。」。她認為大家都很習慣在民視頻道看到胡瓜主持這個節目，但也為好友緩頰：「我覺得瓜哥應該有他的一些規劃吧。我覺得山不轉路轉，也許搞不好就轉回來了。」

她透露兩人沒有聊過此事，但過去她與胡瓜在籌備新節目時曾偶遇，她當時僅祝福胡瓜：「心想事成。」至於胡瓜是否是為了新節目而請辭《大集合》，陳美鳳表示自己也不是很清楚。

與胡瓜搭檔主持的賴慧如跟老公也出席李國超、高欣欣婚禮，賴慧如表示跟高欣欣因為國標舞結緣，兩人認識很久，至於胡瓜不續約？賴慧如表示：「他只是沒續約而已吧？我們知道合約到1月31日，我們會盡力挽留他。」

賴慧如與老公劉家銘出席李國超、高欣欣婚禮。林煒凱攝



