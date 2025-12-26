



言承旭走過年少歲月，對於如今48+的生活狀態，更加從容自在。他在「F✦FOREVER恆星之城」巡演時，特別掛上流星項鍊唱出〈我是真的真的很愛你〉，致敬與大S徐熙媛（杉菜）主演《流星花園》的名場面，唱歌前他罕見感性透露20年來蛻變成長真實心聲，長達5分半真情告白模樣，再度圈粉大批粉絲。

言承旭：學會跟自己和解

言承旭在台上對粉絲們感性表示：「謝謝你們來赴這場20年的約定」，他覺得雖然有人說自己好像永遠不會老，但哪有不老的人，這幾年自己最常做的事，就是「學會跟自己和解」。



言承旭大方坦言，以前的自己總覺得「要跑得比別人快，必須很用力證明自我，才不會被世界丟下」，反省當時身上好像長滿很多刺：「我以為這樣對我來說代表（很）強大」，後來才發現「真正強大不是打倒多少人，而是你能誠實接受你是誰」。

言承旭致敬大S！罕吐蛻變心聲「強大不是打倒多少人，而是誠實接受你是誰」。圖片來源：FB@言承旭Jerry

「不再討厭慢吞吞的自己」

走過昔日過分執著的自己，言承旭如今覺得不一定要當完美的人：「我承認，我還是那個反應慢半拍的Jerry（言承旭的英文名），有時不善言辭、說話還是會冷場，可這就是我，我不再討厭慢吞吞的自己，開始發現走得慢，看到的風景比別人多一點，因為我比較敏感，可以感受到你們（粉絲）給我好多好多的愛」。

言承旭吐露這20年的路其實不好走，但很為自己感到驕傲：「因為我沒有逃跑，哪怕曾跌倒過、被誤解過，我還是倔強的站在這裡」，甚至一度講到情緒激動，眼眶泛淚：「我真的很開心，我的青春裡面有你們大家，在你們的青春裡剛好有一個名字，叫做『言承旭』」。

言承旭掛上流星項鍊致敬與大S（杉菜）主演《流星花園》名場面，開唱前長達5分半感性告白，再度圈粉大批粉絲。圖片來源：微博、小紅書

感謝粉絲20年來不離不棄

言承旭除了很感謝粉絲一直以來的陪伴包容他的任性、偶爾的消失，希望大家看到的他，是會累也會有情緒，很真實的男孩，他也答應粉絲們，自己不會停下唱歌和演戲的腳步：「謝謝你們20年來，沒有因為我的沉默而離開，謝謝你們懂我的倔強、懂我的溫柔，我們不用跑太快，一步一步用歲用溫柔的速度，一起並肩漫步」，字字句句透著真心感謝粉絲，不離不棄守候的愛與心意。



