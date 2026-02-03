言承旭見大S雕像淚崩 靠仔仔攙扶離開

言承旭見大S紀念雕像後忍不住淚崩，引網友感慨。（圖／東森娛樂）





女星大S（徐熙媛）近日逝世滿週年，許多友人齊聚一堂悼念她。其中，曾與大S合作《流星花園》的男星言承旭也到場，見到大S的紀念雕像後忍不住淚崩。畫面曝光後，不少網友留言感慨：「就像道明寺和花澤類參加杉菜的葬禮」。

大S紀念雕像揭幕儀式昨日完美落幕，演藝圈不少友人都現身，包括黑人（陳建州）、范瑋琪、吳佩慈、蔡康永、製作人B2、羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來、言承旭、仔仔（周渝民）、邱瓈寬等人。

言承旭悼大S淚崩

其中，曾與大S合作拍攝《流星花園》的言承旭神情哀戚，在見到大S雕像的那一刻也止不住淚水。言承旭離開現場時，甚至需要仔仔攙扶，可見對於失去大S依然感到悲痛。

畫面曝光後，不少網友不捨留言：「杉菜…花澤類跟道明寺都來看你了」、「看到言承旭跟周渝民合體出現在金寶山，那種沈默的陪伴真的比任何聲明都還要有力量，感情這種事裝不出來」、「就像道明寺和花澤類參加杉菜的葬禮」、「去悼念大S，就感覺很像道明寺跟花澤類一起守護那個對他們很重要的杉菜」、「F4和杉菜是多少人寶貴的青春回憶」。

據了解，大S紀念雕像由丈夫具俊曄親手設計，S媽見到雕像當下也不禁哭喊：「寶貝妳重生了！我愛你！」能感受出S媽對女兒的思念。儀式結束後，小S在老公許雅鈞的陪同下步離現場，並在媒體前兩度鞠躬，雙手合十致意喊：「辛苦你們了！謝謝！」現場背景音樂也選用由大S親自作詞的〈姊妹情深〉，大家對大S的思念依然濃厚的化不開。



