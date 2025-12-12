言承旭邀看演唱會！陳美鳳大讚貼心 認「沒談朱孝天」

藝人李國超、高欣欣今天補辦婚禮，陳美鳳現身祝福。（圖／東森娛樂）





藝人李國超、高欣欣在2020年結婚，今（12）日在維多麗亞酒店補辦婚宴，現場星光熠熠，「最美的歐巴桑」陳美鳳也現身祝福，被問到有沒有算過一年包出多少紅包，陳美鳳笑說「越多越好，表示開心的人越來越多」，據悉她也為李國超、高欣欣送上5位數紅包。

今天胡瓜宣布和民視不續約，將卸下《綜藝大集合》的主持棒，陳美鳳雖然震驚，但也認為對方應該有自己的規劃，「山不轉路轉，搞不好有一天他就轉回來了，祝福瓜哥。」

另外，陳美鳳和F4成員言承旭是忘年之交，她透露對方很貼心，有特地邀請她去看《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，不過她因為有安排婉拒，並祝福演出成功，至於雙方有沒有聊到朱孝天被踢出的事情，陳美鳳則表示沒有。



