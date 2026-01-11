言承旭、吳建豪合體秀肌肉 阿信包緊緊遭周渝民虧：問題在你
【緯來新聞網】由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共同舉辦的《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，成都場一開賣就秒殺再加場，9日起在成都一連舉辦四場。9日首場言承旭、吳建豪、周渝民就在歌迷力拱脫衣下秀肌情，唯有阿信包緊緊，周渝民調侃地說：「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那T恤。」阿信向歌迷討拍說：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」
言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共同舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）
雖然胸肌還沒練成，第二場時阿信表示感受到10日歌迷的熱情，成都的大家口味吃得很辣，演出內容也會依據口味「辣」度來調整，在唱完〈派對動物〉、〈離開地球表面〉二首歌，勾起全場熱情，吳建豪直說五月天的歌太嗨了，而言承旭則已嗨到脫外套，阿信笑說：「才唱二首你們就這樣，我怕唱到第三首你們褲褲都脫了，大家的熱情，讓成都的冬天就像盛夏的七月一樣！」
言承旭、吳建豪、周渝民、阿信四人合體演出默契十足，個人solo舞台更是展現不同魅力，掀起陣陣高潮。率先登場的吳建豪帶來六首全新創作〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉，專輯中他邀請曾製作英國天團The Script製作人David Lucius King共同製作，歌曲推出後獲得了KKBOX綜合新歌即時榜、KKBOX綜合新歌即時榜、KKBOX西洋新歌日榜、KKBOX西洋新歌週榜冠軍，帶著稱霸冠軍歌曲來到成都。
吳建豪又唱又跳，中間抱著吉他扭腰臀的舞蹈動作，被歌迷封為「奪命三搖」。（圖／相信音樂提供）
吳建豪邀請美國知名舞者藝術家Daniel Cloud Campos擔任藝術總監，編舞由Vinh Nguyen、Tam Rapp、Krystal Ellsworth三人共同打造出一場音樂配合舞蹈、造型及燈光的極致舞台。當前奏響起，吳建豪從升降台緩緩升起，聚光燈打在他的身上開始，一連四首歌帶領全場跟著他的音樂而律動，他特別學四川話跟歌迷互動「巴適得板」（好極了），並說：「今天我準備新歌唱給大家聽，希望你們會喜歡，你們看得開心嗎，我跟你們說我看得更開心。」接著他拿起吉他又唱又跳，中間抱著吉他扭腰臀的舞蹈動作，被歌迷封為「奪命三搖」，讓全場尖叫不斷，演唱會最後阿信拱吳建豪教學，四人齊搖「奪命三搖」，搖出2026年歌迷最想看到的畫面。
周渝民獻上最新單曲〈誰給我的勇氣〉、〈Tell Me Why〉。（圖／相信音樂提供）
接著，當膾炙人口的歌曲〈最特別的存在〉一出，全場歌迷立刻大喊「仔仔」！現場歌迷可說是最幸運的觀眾，周渝民除了獻上最新單曲〈誰給我的勇氣〉、〈Tell Me Why〉搶先聽外，演出內容加入他豐沛的演戲底蘊，和演唱會團隊討論過後，以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入呈現，詮釋經典歌曲〈最特別的存在〉、〈愛在愛你〉以及新曲〈誰給我的勇氣〉、〈Tell Me Why〉，結合成一部精彩表演，熟悉的旋律賦予全新生命，隨著周渝民的一舉手一投足，一眼神一笑容，讓全場觀眾沉浸在故事氛圍中。而當唱到〈最特別的存在〉時，周渝民摟著女主角，全場歌迷都想成為他懷裡的那位女生，紛紛羨慕大喊「放開她」！
為此這段演出，周渝民全心全力投入，彩排完自己部份後，也同步觀摩其他三位藝人的演出，細節控的他說：「現在舞台效果很厲害，這次演唱會會有很多更新更多元的燈光效果、視覺聽覺無比的震撼！」彩排完後不斷微調燈光、視覺等部份，當工作暫告一段落時，一走出場館才發現天亮了，也正因為如此用心，最後演出橋段中特別設計手中的光橋也成為網路討論的名場面，每個環節、每個細節，每一個音符都成了全場歌迷珍藏回憶。
寫一首長詩用一生時光，言承旭、吳建豪、周渝民主演的戲劇陪伴無數人的青春，而在無數人的青春歲月中，阿信寫的歌也陪伴著大家，阿信對著全場說：「不知道你們在今天之前有沒有在現場看過我？這可能是我人生中，也許是第一千場演唱會，但在這舞台上我才來到第二站。」他透露心情其實很緊張，和言承旭、吳建豪、周渝民一起同台像是作夢一樣，他說：「我以為跟他們合唱〈流星雨〉，過個偶像團體的癮就夠了，沒想到還跟他們開演唱會，來到成都，這一生中沒想到他們會開演唱會與你是那麼近的距離。」
阿信演唱〈盛夏光年〉、〈乾杯〉、〈突然好想你〉等歌曲。（圖／相信音樂提供）
在個人solo演出阿信演唱〈盛夏光年〉、〈乾杯〉、〈突然好想你〉、〈轉眼〉等歌，全場跟著大合唱，一起唱出你我青春歲月的歌曲。為帶給歌迷不同感受，阿信表示每場演出都會做些改變，在唱到〈洋蔥〉前，他自白：「在舞台上我很害羞，穿太少會不自在，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你看清楚我所有的心。」透過音樂獻上阿信的全心全意。
言承旭演唱未發表的新曲〈奢侈〉、〈失眠信〉。（圖／相信音樂提供）
接著，言承旭隨著升降緩緩升起，他演唱未發表的新曲〈奢侈〉、〈失眠信〉，舞台瞬間化為一封「失眠信」寫下對歌迷的思念，他說：「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習；我喜歡戲劇，所以去上表演課，我很喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」努力做好演出，帶給觀眾，在成都場調整曲目，獻上全新演出，作為給歌迷的禮物。
除了新曲，言承旭也演唱經典歌曲〈一公尺〉、〈我會很愛你〉、〈我是真的真的很愛你〉，全場合唱聲之大，讓他感動地說：「捨不得把它唱完。」最後和阿信合唱新曲〈愛人啊〉浪漫輕快曲風，全場少女心大噴發，言承旭和阿信「言而有信」地在2026年一開春就釋出新曲〈愛人啊〉作為2026年的新年禮物，新曲也登上KKBOX綜合新歌即時榜、KKBOX華語新歌日榜、iTunes 華語流行樂、KKBOX 華語單曲日榜第一。
《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會1月11日，12 日在成都 五糧液文化體育中心綜合體育館演出。
