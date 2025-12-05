言承旭、吳慷仁、NCT前成員LUCAS齊聚 曹瑞原推新作「十大華麗卡司」

【緯來新聞網】導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》後，相隔近五年再推新作《時候 A Time》，卡司陣容由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，與韓團NCT前成員黃旭熙（LUCAS）、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球共同演出，講述五個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。

《時候 A Time》黃旭熙 LUCAS、范少勳演出不打不相識的兄弟情。（圖／台北創造提供）

曹瑞原導演表示，《時候 A Time》耗時超過八年策劃與籌備，十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，透過表演詮釋進行對話。談起這次合作與呈現，曹瑞原導演特別感謝張鈞甯擔任監製，讓他可以更專心創作，「賣片的事情就交給鈞甯處理」。



張鈞甯除了應曹導邀請參與演出之外，更首次擔任影集監製，她表示非常謝謝曹導的信任，讓她除了過足戲癮，也擔起《時候 A Time》監製重責大任。此外，也藉此機會和言承旭、陳意涵，再次一起在螢幕上飆戲。對於這次合作，張鈞甯笑說真的是時候到了，「出道第一次主演就是跟Jerry（言承旭）一起演出的《白色巨塔》，二十多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，像跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。

張鈞甯首次擔任影集監製。（圖／台北創造提供）

《時候 A Time》也與在地品牌台灣啤酒合作，首波前導影片中由言承旭飾演的四毛、陳意涵飾演的寶貝、張鈞甯飾演的孫潔，首度以「角色身分」代言「台灣啤酒」，並和少年時期的自己—黃旭熙、林廷憶、盧以恩跨時空對話。

