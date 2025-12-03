言承旭、周渝民、吳建豪巡演從上海開跑！阿信成驚喜彩蛋 相信音樂證實「將一起演唱新歌」

吳建豪（左起）、周渝民、言承旭將在上海開唱，五月天阿信確定加入演唱F3新歌。翻攝五月天臉書、相信音樂提供

先前《鏡報》獨家披露藝人朱孝天因「大嘴巴」在直播中頻頻洩漏F4專輯與演唱會進度，造成工作人員困擾，導致演唱會巡演計畫將其排除，僅由言承旭、周渝民（仔仔）與吳建豪3人進行巡演。如今網路上流出的演唱會海報與演出批文進一步證實了這項消息，演出陣容更驚喜出現了「第4人」，就是身兼演唱會總策劃與專輯音樂製作人的五月天阿信，確定將會上台與3人合唱，對此相信音樂回應了。

演出名單驚見阿信 朱孝天確定無緣合體

根據流出的批文顯示，「F☆FOREVER恒星之城巡迴演唱會」首站將從上海起跑，時間訂於12月19日至12月22日，地點選在上海梅賽德斯奔馳文化中心，共計演出4場。隨批文曝光的工作人員名單中，台上演出人員共計26人，有眼尖歌迷發現名單上的3號正是五月天阿信，而21號是言承旭、16號則為吳建豪，笑說這是「M1+F3」的新組合。

「F3」吳建豪、周渝民、言承旭「F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會」演唱會從上海起跑，時間為12/19至12/22共計4場。翻攝小紅書

今擁主導權 阿信將合唱新歌

吳建豪日前也在社群限時動態中曝光練舞室畫面，並打上「And so it begins（就這樣開始了）」字樣，宣告正式進入備戰狀態。此外，阿信也被目擊與言承旭、周渝民與吳建豪一同在錄音室進行錄音。

對此阿信將參加言承旭、周渝民與吳建豪的「F☆FOREVER恒星之城巡迴演唱會」上海巡演首站演出，相信音樂表示：「四人會合唱新歌，請大家拭目以待！」

相信音樂透露，阿信擔任言承旭、吳建豪、周渝民全新音樂作品和演唱會的製作人過程中，他們很享受做音樂、玩音樂，培養絕佳默契，一來一往激發出新的火花，加上阿信在音樂和演唱會的經驗豐富，注入更多前所未見的世紀舞台演出，便促成了《F✦ FOREVER 恆星之城巡迴演唱會》同台共演的契機。

五月天阿信分身有術，不僅擔任專輯製作人，還擔任F3巡迴演唱會的總策劃，如今也將上台一起演唱。翻攝五月天臉書

阿信花兩年促成合體 被封最強時間管理大師

阿信為了促成F4這次復出可說是情意相挺，足足花了兩年時間一一說服成員，不僅擔任幕後推手，這次更將親自上台與3人共同演出。阿信近期的行程滿檔，除了馬不停蹄地為其監製的電影《我們意外的勇氣》跑映後活動，現在又將現身F3的演唱會，緊接著還要趕回台灣準備五月天的台中跨年演唱會，驚人的工作量讓他被網友與媒體封為真正的「時間管理大師」。



