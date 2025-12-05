言承旭、陳意涵、黃旭熙LUCAS、林廷憶十大華麗卡司匯聚 曹瑞原、張鈞甯共同宣告是「時候」了
睽違近5年，導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》後，正式公佈新作《時候 A Time》的華麗卡司組合──由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，與K-Pop Solo歌手黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球共同演出，講述5個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。
曹瑞原導演表示，《時候 A Time》耗時超過8年策劃與籌備，10位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，透過表演詮釋進行對話，既有共鳴，更有火花，精彩可期。而在影集之外，未來也將進行演唱會、舞台劇、出版品等多元IP 發展。
談起這次合作與呈現，曹瑞原導演特別感謝張鈞甯擔任監製，讓他可以更專心創作，「賣片的事情就交給鈞甯處理」。張鈞甯除了應曹導邀請參與演出之外，更首次擔任影集監製，她表示非常謝謝曹導的信任，讓她除了過足戲癮，也擔起《時候 A Time》監製重責大任。此外，也藉此機會和言承旭、陳意涵，再次一起在螢幕上飆戲。對於這次合作，張鈞甯笑說真的是時候到了，「出道第一次主演就是跟Jerry（言承旭）一起演出的《白色巨塔》，20多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，像跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。
此次由曹瑞原導演與監製張鈞甯共同宣告是「時候」了──重磅預告將在12月7日起，於《時候 A Time》社群官網推出與主流品牌「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片：『是時候與自己聊聊了』。《時候 A Time》的題材內容與戲劇格局深深打動最具在地品牌文化的「台灣啤酒」，開創戲劇與品牌的全新跨界模式，這是台灣戲劇首度由劇中角色延伸至品牌代言的合作形式，以「是時候和自己聊聊了」為概念，合作系列影片。
12月7日將推出的首波前導影片讓人眼睛一亮，片中由言承旭飾演的四毛、陳意涵飾演的寶貝、張鈞甯飾演的孫潔，首度以「角色身分」代言「台灣啤酒」，共同傳遞讓人深有共鳴的情感，劇中3位主角和少年時期的自己──黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩跨時空對話，溫馨、可愛、發人深省。
這次的合作是由監製張鈞甯和台灣菸酒湯期安董事長共同促成，兩人聊起《時候 A Time》劇中的情感，除了傳遞華人共同記憶之外，跨越時代、一直陪伴在大家身邊的，絕對是最充滿在地精神的「台灣啤酒」，兩者完美的概念相呼應，讓這次的合作水到渠成。接下來也會有一系列的精彩合作，請大家拭目以待。
《時候 A Time》亦首次公開〈明星群像〉與〈雨中擁舞〉兩款海報，這是曹瑞原導演特別邀來操作《影后》、《化外之醫》等影視主視覺的「行影映畫」，與「EE BRANDING STUDIO」繼《人浮於愛》再次以全視覺行銷方式，打造整體主視覺。
首波曝光的兩款海報中，既震撼又富創意與詩意，「以字為光，捕捉瞬息的流動。角色穿梭於解構的文字中，被光影分割的，是青春最真實的切面；所有的消散與重組，都是為了凝視當下」。
《時候 A Time》由曹瑞原監製、執導，《惡作劇之吻》、《吐司男之吻》齊錫麟編劇，匯聚超過30位金馬、金鐘、金曲等海內外獎項榮耀的演員與工作人員參與製作。由台北創造電影有限公司、文化部、文化內容策進院、高雄人、台北市國際影視攝製投資計畫共同投資，高雄影視發展暨拍片支援中心、臺南市政府文化局、臺中市政府新聞局、臺北市電影委員會、基隆市政府推展影視景點協拍小組、高雄市輪船股份有限公司、財團法人台北市文化基金會北投中心新村、旅居文旅集團、高雄漢來大飯店、MIPRO嘉強電子、傑斯樂器（山城石府ZAX音樂聯盟）協助拍攝。期匯聚眾人之力，為大家帶來跨越國界的動人之作。
