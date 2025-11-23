言語不通也能被理解 文二警暖心協助聽障婦找回愛車
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局興隆派出所於日前接獲聽障民眾報案稱機車不見，警員吳文軒立即關懷協助。報案人七旬梁婦因無法以言語表達，只能以文字輔以手語比劃溝通，她現場憂心忡忡的寫下：「不知道把機車騎到哪裡、停在哪裡」，請求警方協助尋找。
經了解，原來梁婦為聽障人士無法使用言語溝通，只見其心急如焚，顫抖寫下：「我不知道我之前把機車騎去哪裡，也不知道停在哪裡」，在沒有任何線索的情況下，警方一面安撫梁婦情緒，一面陪同其實地走訪詢問附近店家，幾經探查才得知，梁婦一週前有騎車前往第二殯儀館辦事情，最後終於在該處附近尋回愛車，梁婦對警方積極協助的行為讚許有加，且頻頻向警方道謝。
文山第二分局呼籲，若行車至較陌生地點、商圈及路口等易混淆位置，建議停妥後以手機拍攝周邊地標或路口資訊，以便日後快速確認停放位置。另內政部警政署為臺北市警察局設置手機簡訊報案專線0911-510-914，為聽語障人士及一般民眾提供另一報案管道，請報案民眾善加利用。
