言論大轉彎 艾未未：西方沒有立場指責中國人權

（中央社台北31日電）曾遭中國政府拘押的藝術家艾未未近日表示，西方國家在國際人權和言論自由上的紀錄，使其「沒有立場在人權議題上指責中國」。艾未未此前曾主張，西方領導人與北京商談經濟合作前，應公開譴責中國侵害人權的行為。

艾未未正在倫敦為新書「審查」（On Censorship）舉辦相關活動。當地時間29日，他接受路透社訪問時表示，他曾在西方國家領導人出訪中國時表示，「我知道你是來談生意，但請注意，你所做的每一筆交易，其實都在傷害中國的人權狀況...我當時認為，他們應該公開地把這件事（人權問題）說出來」。

艾未未說，「今天我的看法已經完全改變...西方甚至沒有資格指責中國，看看他們自己在國際人權或言論自由方面的紀錄就知道。他們根本沒有那個立場，反而讓中國處於一個更有利的位置」。

艾未未並表示，西方領導人若在中國談論人權、言論自由和審查等議題，會顯得極其虛偽、「讓人發笑」。他過去在西方國家也曾遭遇審查，包括2023年倫敦一家畫廊因他在社群媒體發表涉及加薩戰爭的言論，導致他的展覽延後。

艾未未還以「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange）公開美軍機密而遭監禁一案為例反問：「如果你把亞桑傑關進監獄多年，甚至把他從使館裡拖出來...你又怎麼能談論跟審查有關的問題呢？」

艾未未過去曾經公開表示審查並非中國獨有，他先前接受華爾街日報採訪時說，「審查無處不在。美國有，西方世界也有」。

艾未未發表這段言論的時機正值英國首相施凱爾（Keir Starmer）近期訪問中國之際。施凱爾與中國國家主席習近平會面前曾說，將與習近平「提出必須提出的議題」，其中可能涉及人權問題以及香港蘋果日報創辦人黎智英所涉國安法一案。

艾未未受訪時形容「全球政治就像一盤棋」，隨著各方持續考慮如何平衡權力，當前有越來越多歐洲領袖前往中國的趨勢。

艾未未指出，相較於美國的政策，中國的政策在各國外交關係中被視為更容易接受，「美國只是想把事情做得最有利於美國人...這一點對歐洲那些傳統盟友來說，其實並不那麼能夠接受」。

艾未未還說，從商業利益的角度來看，施凱爾訪問中國的決定是「理性且務實的」。他稱此舉是「非常好的行動」，將中國視為一個有潛力與英國建立強勁關係並能為英國人民帶來利益的國家，不僅有利於英國，也會在中國受到肯定。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150131