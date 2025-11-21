訂下2026年KPI之前，每個領導者都該先知道這2個問題的答案

年關將近，許多企業已開始規劃2026年的年度目標。知名暢銷書《原子習慣》作者克利爾（James Clear）在紐約世界商業論壇上提醒企業領導者：若想讓團隊更高效，企業領導者應該先問這兩個關鍵問題和檢查一件事。

制定年度KPI前，一定要釐清的兩個問題

第一，「每個人都知道我們要往哪去嗎？」確保團隊有共同願景。

如果領導人的願景模糊，員工的行為自然就會困惑：到底什麼才是我應該多做？會白忙一場嗎？

如同，Google前董事杜爾（John Doerr）在《OKR：做最重要的事》一書中強調，目標設定最大的問題不是「目標不夠明確」，而是「上、下層目標不一致」。他建議每季度都要問：「我的目標如何支持團隊目標？團隊目標如何支持公司目標？」

第二，「我們要優化什麼？」克利爾表示，每家公司都會說自己「追求成長」，但追求的成長類型卻大不相同。有時是營收成長、市場擴展，有時是培養創意的企業文化或增進社會影響力，不論是什麼，都必須明確定義。

如何檢視「激勵」給對人？

克利爾指出，企業文化就是被激勵所定義的，簡言之：你給什麼獎勵，員工就會做什麼事。而企業常見的盲點是「做事的人、付出成本的人、得到獎勵的人」往往不是同一群。只要激勵錯位，再多制度也只是「逆風划船」。

那麼該如何檢視激勵手段是否真的對齊呢？很簡單！「誰承擔成本、誰獲得回報、誰做這件事？」當這三個問題的答案都是同一人時，激勵手段就對了。

問對問題之後，克利爾提醒還有最後一步：檢查工作環境是否支持好習慣的養成。因為好習慣不能純靠意志力，更應該聰明依賴設計出「對的環境」。

打造「不分心」的工作情境

每天早上，克利爾都會把手機放在另一個房間直到中午，「早上打開電腦的前3秒，決定了接下來一小時的生產力。只是一點點距離、一點點阻力，就足以阻止我分心。」他說。

物理空間很重要：辦公室動線、會議室配置、辦公桌擺設，都可能左右習慣養成。但克利爾特別強調，在現今，數位環境更不能忽略。

員工盯著螢幕的時間那麼長，工作畫面設計得如何？重要數據一目了然嗎？手機、電子郵件的介面設計符合公司的業務性質嗎？

克利爾強調，打造好習慣的法則是：讓行為看得見、有吸引力、容易做、令人滿足。企業若能掌握這四元素，好習慣會從個人變成整個團隊的文化。

這個年底，與其急著訂出一長串KPI，不如先花時間回答這兩個問題和完成環境檢查吧！當願景清晰、目標對齊、環境支持時，想要實現目標或許就是水到渠成。

資料來源：CNBC、Betterworks

核稿編輯：林易萱