訂位平台「AutoReserve」遭爆詐騙！多家餐廳查無合作 民眾刷卡收確認信卻落空

有民眾透過第三方平台「AutoReserve」訂位，卻遭詐騙服務費。已有多家餐廳顧客受害。 圖：翻攝自訂位平台「AutoReserve」官網

[Newtalk新聞]

有民眾透過訂位平台「AutoReserve」預訂餐廳，依流程刷卡支付訂位服務費後，也收到平台寄出的「訂位確認信」。到場卻得知全是一場空，店家查無紀錄，也根本未與該平台合作，目前已有多家餐廳顧客深受其害。

網路訂位平台「AutoReserve」官網號稱可預訂全球餐廳。近日卻有民眾利用該網站預訂必比登推薦餐廳「老新台菜」，依流程刷卡支付80元訂位服務費後，也順利收到平台寄出的「訂位確認信」。未料，抵達現場用餐時卻被通知店家查無訂位紀錄，餐廳不僅根本未與該平台合作，還被扣款、訂位落空，整起事件在網路上迅速延燒。

廣告 廣告

不僅老新台菜，許多知名餐廳、餐酒館、燒肉店及咖啡廳也深受其害，陸續在社群平台發布公告。「老新台菜」臉書粉專也在昨日發表聲明，明確指出餐廳未授權AutoReserve代為訂位，提醒民眾這些都是詐騙，不要透過該平台預約，以免出現個資外洩或信用卡遭到冒用。餐廳也透露，近期已有多位客人受影響，現場常出現消費者手持平台確認信卻無座位的尷尬狀況，使店家必須花時間安撫、解釋，品牌形象也被迫捲入爭議。

多家餐廳提醒民眾，務必以官方公布的訂位方式為主，訂位前也應再次確認是否為餐廳授權的平台，避免使用來路不明的平台，以免造成損失。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高齡柯基遭北市茶聚加盟主施暴虐待 最新近況曝光

王世堅反對禁小紅書惹議！網紅張堯痛批「天真愚蠢」：怎能讓認知武器侵台