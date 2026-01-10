訂位滿到3月底！全台最難訂吃到飽「島語」插旗桃園台茂 必吃菜色搶先看

第三座「島語」正式進駐桃園台茂購物中心，於12月29日盛大開幕。（島語提供）

被譽為「全台最難訂的吃到飽餐廳」的漢來美食旗下品牌「島語」，在高雄漢神百貨成功打響名號後，短短4個月內再度擴張版圖，第三家分店正式插旗桃園台茂購物中心。「島語 桃園台茂店」於12月29日開幕，話題熱度不減，記者實際測試線上訂位系統發現，一路到3月31日皆顯示滿位，開幕至今一位難求，再次印證島語在高端自助餐市場的吸客實力。

桃園台茂店由原漢來海港台茂店全面改裝升級而成，座位數從原本的300席調整為270席，刻意減量換取賓客更舒適的用餐體驗。走進餐廳，挑高天花板與洞穴意象迎賓入口立即營造出沉浸氛圍，天花板上以裝置藝術勾勒出海流線條，搭配光影變化，彷彿置身山海之間。

「島語桃園台茂店」新開幕即掀起饕客搶訂熱潮，訂位一路滿到3月底，幾乎一位難求。（島語提供）

座席規畫則區分為前後兩大區域，前區以島檯環繞中央座位，後區透過科技投影，將四季山林的色彩投射於大型透光燈罩上，宛如小型劇場般的場景設計，也成為桃園店最具辨識度的空間特色。

桃園台茂店共450坪，設有270席座位。（島語提供）（島語提供）

延續品牌核心精神，島語桃園台茂店完整呈現「沁、鮮、盛、爍、極、煲、膳、炙、繽」九大主題島檯，雖然整體坪數較高雄漢神店略小，但料理內容與設備毫不縮水，從現切、現烤、現炸到板前服務，強調即時製作與職人手感。



