訂單急催 重電業者又愛又怕

重電業產能吃緊，重電產業鏈業者直言，國內外客戶訂單急催，各大業者只能一邊加班趕工，一邊還得審慎擴產，以各迎接全球第二波AI資料中心建設大潮，現在被訂單追著跑，只能說「痛並快樂著」。

重電指標業者包括華城（1519）、士電、亞力及中興電、東元、大同等，皆有擴產計畫，華城表示，桃園觀音三廠正在擴建中，預計年底完工，明年加入生產行業，量產後總產能增加30％，總計華城有四座廠，包括中壢廠生產小型配電變壓器，觀音二廠為大型變壓器，觀音三廠生產中型變壓器，台中廠為生產超大型變壓器，未來可利用不同廠房的產能支援及設備借用等彈性規劃調整。

士電指出，訂單能見度達2028年，由於未來二年產能全滿， 因應訂單需求斥資12億到13億元興建T3工廠，預計9月中正式量產，聚焦345Kv，將朝向500Kv級廠房，屆時產能較T1、T2增加30%。而T4工廠於第4季落實規劃，預計2026年底完工，主要生產161Kv未來往230Kv產品，投資金額約10億-11億元，產能可再增加20%。總計T3、T4新廠量產後，總產能將增加總計50%。

亞力表示，目前產線滿載，楊梅變壓器二廠已完工，開始陸續出貨，預計待台電認證後，每年可在增加改良型及亭置式變壓器約10億元至15億元訂單，屆時整體產能可增加10％。另外也會利用周邊空廠房作為倉儲緩衝，而楊梅廠的新建用地預計明年完成地目變更，屆時也可以興建新廠，以因應市況。

中興電表示，今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

