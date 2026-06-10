訂單放量！外資點名 必收5大供應鏈尖兵

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財經中心／師瑞德報導

外資看好 AI 需求帶動台廠供應鏈，點名智邦、穎崴、旺矽、勤誠及義隆電，在交換器、測試介面、伺服器及 PC 業務迎來顯著爆發力。法人強調，隨關鍵訂單放量與高階產品佈局，相關供應鏈企業下半年成長動能明確，建議投資人密切關注指標廠動向。（AI製圖）

隨全球 AI 產業進入「具身智慧（Physical AI）」轉折點，AI 從雲端走向實體應用的需求不僅推升了硬體架構，更為台股供應鏈注入強勁成長活水。根據最新外資券商觀點，網通、半導體測試介面、伺服器機殼及 PC 周邊等關鍵領域，正因 Agentic AI 與高階晶片放量而呈現爆發性成長。外資法人近期針對多檔台股指標企業重申正向看法，看好在強勁基本面與新產能挹注下，相關供應鏈將迎來豐收的下半年。

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智邦邁入成長新篇章 獲澳系券商調升目標

在網通領域表現亮眼的智邦（2345），獲得澳系券商的高度看好。法人指出，Agentic AI 的興起預計將帶動網通設備升級，預估 2025 年至 2028 年交換器（Switch）市場年均複合成長率將達 57%。受惠於明年將新增 Neocloud 客戶，並交付技術門檻極高的 1.6T 交換器，智邦在光通訊領域表現同樣強勢，不僅已取得 NVIDIA 與 Broadcom 的 CPO 交換器訂單，日本客戶的 OVS 訂單亦到手。

此外，隨 Trainium 3 與 4 的業務規模放大，智邦的 ASIC 卡業務明年成長動能上看 35% 至 40%，獲券商調升目標價並大幅上修 EPS 預估。

測試介面需求爆棚 穎崴、旺矽重申正向

隨著 AI GPU、CPU 及 Google TPU 等高階晶片需求持續放量，測試介面大廠穎崴（6515）與旺矽（6223）展現驚人韌性。穎崴在 NVIDIA、AMD 等大廠新 socket 產能逐步開出下，5 月營收表現優於市場預期，美系大行推估其第二季營收將季增 15% 至 20%，隱含 6 月營收有機會衝出四成月增率。

旺矽同樣受惠於 Trainium 3 及 Google TPU 的出貨量能，Networking 與 DDIC 產品同步帶來額外獲利貢獻，兩家業者在 AI 先進製程的測試需求下，皆被外資券商重申正向展望。

伺服器、PC 族群回神 勤誠、義隆電後市看俏

在伺服器機殼與 PC 應用領域，勤誠（8210）與義隆電（2458）亦繳出亮眼表現。勤誠第二季累計營收符合外資預期，且隨著下半年 GPU、ASIC 及通用型伺服器整櫃出貨量持續加溫，整體展望樂觀。另一方面，義隆電的 PC 業務表現超乎市場悲觀預期，除了傳統核心事業回溫外，AI 無人機與光學業務等新事業布局，正逐漸成為推升未來成長的關鍵引擎，展現多元佈局的抗波動實力。





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