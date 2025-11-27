訂單減弱 製鞋業中傑3策略拚穩住毛利率

▲中傑董事長劉安哲。（圖／中傑提供）

[NOWnews今日新聞] 製鞋廠中傑投資控股今（27）日舉辦法說會，面對消費景氣、美國對等關稅政策影響等不確定因素，使客戶下單趨於保守，中傑今年營收面臨挑戰。中傑董事長劉安哲表示，現階段聚焦三大核心策略以加速營收貢獻與穩定毛利率，包含拓展新客戶、實施管理優化計畫、多國產能布局。

中傑投資控股為運動品牌 New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏（ANTA） 旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧(LI-NING) 供應鏈，成為共同研發的核心供應商。然而，中傑今年營收面臨挑戰，第四季雖有新品牌客戶逐步貢獻營收，且部分客戶需求逐步回溫，但目前整體客戶訂單動能仍偏弱。

劉安哲表示，為提升企業韌性，以三大核心策略加速營收貢獻與穩定毛利率。首先，積極拓展新客戶，鎖定數個品牌加速貢獻營收，也注重客戶多元，目標擴大外銷佔比。第二，實施「StridePlus」管理優化計畫，招募全新業務與管理人才；目前在新客戶開發、產能去化流程及供應商管理上的改革成效已逐步顯現。第三、持續進行多國產能布局，提升長期競爭力，印尼新廠將如期推進，並加快印度產能擴充。

中傑今年的推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於10月底開工，預計明年年底或後年年初開出產能。越南北𣴓廠已於今年第三季開始投產，依需求狀況增加產能，今年年產能預期可達 11.2 萬雙的針織鞋面，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面 430 萬雙；印度廠已於第二季增設產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達 210 萬雙。

中傑資產負債表結構穩健，營運持續創造穩定的現金流，不僅能同時支應營運與擴產需求，亦能維持穩定的股利發放能力，持續回饋股東；預期明年效益將率先反映於毛利率改善，出貨量能期待在明年第二季之後，有較明顯的提升。

中傑目標十年內（2034年）達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。同時，公司以股東權益報酬率 （ROE）為營運核心目標，運用靈活決策以兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達 20%以上，優於同業平均的水準。

中傑2025年第三季歸屬母公司淨利為新台幣0.56億元，每股盈餘為0.36元。累計今年前三季歸屬母公司淨利為4.47億元，每股盈餘為新2.94元。第三季合併營收為新台幣53.9億元，季增3.2%，年減32.4%；第三季毛利率為9.8%，較去年同期減少3.9個百分點，主要由於部分中國廠產能利用率未達預期以及中國基本工資調漲影響，加上關稅分攤和新產能投入的學習曲線等因素所致。

