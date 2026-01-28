訂單翻倍仍裁員 ASML將開除1700人「瘦身」！多為荷蘭、美國管理層

荷蘭晶片商艾司摩爾。路透社



半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）公布最新財報，關鍵指標訂單量大幅超出市場預期，同時宣布將裁員約1700人，約占整體人力的3.8%，裁員對象幾乎都是集中在荷蘭、美國的領導層。

根據ASML公布的數據，公司去年第四季預訂量達132億歐元，較前一季的54億歐元大幅成長。研究機構Visible Alpha統計，分析師原先預期僅約63.2億歐元，實際表現幾乎翻倍，成為本次財報中最受矚目的亮點。

隨著人工智慧晶片需求持續升溫，客戶加大投資力道，帶動訂單量超乎預期ASML執行長Christophe Fouquet在聲明中指出，過去幾個月，許多客戶對中期市場情勢的評估明顯轉趨樂觀，主要原因在於對人工智慧相關需求可持續性的信心提升。

廣告 廣告

然而，訂單大幅成長的同時，ASML也宣布將進行近年來規模最大的裁員，公司表示，此次裁員人數約1700人，主要集中在荷蘭與美國，且多為領導與管理層人員，涉及技術與IT相關部門。ASML指出，隨著公司長期擴張，部分工作方式變得不夠靈活，有必要進行結構性調整。

ASML財務長Roger Dassen在記者會與電話會議中說明，公司組織架構過於繁複，導致員工在流程協調上耗費過多時間，因此希望透過精簡組織提升效率。他也表示，這次裁員是ASML在2010年代與2020年代持續擴張後，絕對數量上最大的一次人力調整。

儘管大規模裁員，ASML的營運前景仍受到市場看好。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，ASML目前預估全年銷售額將落在340億至390億歐元之間，高於分析師預期的350億歐元。公司先前也曾表示，2025年銷售額預期將與前一年持平或更高，而上一年銷售額為327億歐元。

此外，ASML同步宣布一項總額120億歐元的股票回購計畫，將於2028年12月31日前執行，顯示公司對長期營運與資本配置的信心。Fouquet表示，「我們預計2026年將是ASML業務的另一個成長年」。

在區域市場方面，投資人亦密切關注ASML對中國市場的看法。由於出口限制，ASML無法向中國銷售最先進設備，公司預期到2026年，中國市場收入將占總銷售額約20%，相較去年中國市場占淨系統銷售額33%的水準明顯下滑，並預估2026年中國銷售額將較2024與2025年顯著下降。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬