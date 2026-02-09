訂單說延就延！鴻海集團旗下廣宇1月營收雙減 首季續冷

圖為廣宇車用線束解決方案。（圖／下載自廣宇官網）

鴻海集團旗下線束廠廣宇宣布，受通訊產品客戶延後訂單、去年1月比較基期高等影響，1月營收為15.39億元，較12月減少13.61％，與去年同期相比更年減14.57％。面對第一季，廣宇預期營收將走弱。

廣宇表示，通訊產品客戶因對等關稅因素影響，心態保守、延後訂單，導致1月營收較去年12月份衰退；去年1月份雖有農曆年假期，但在消費電子客戶出貨強勁及車用產品維持高檔墊高基期的情況下，年比出現年減。

廣宇進一步指出，第一季客戶仍維持保守心態、車用產品出貨未見起色，加上傳統淡季等因素下，預期營收仍將呈現衰退的情況，不過，廣宇仍將積極爭取AI伺服器訂單，以期提振營收，同時仍將以優化獲利水準為主要策略目標，持續切入現有客戶的高階產品線，以提高毛利率，至於人形機器人市場，廣宇則將憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，以打造營收、獲利的新引擎。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

鴻海旗下廣宇啟動人形機器人轉型 2030年拼市佔5％ 新業務貢獻逾半營收

鎖定機器人關鍵動力！廣宇聯手鴻海獲歐洲軸向馬達新創主導權 2027年效益爆發

2025全年營收小幅下滑 廣宇：2026續攻高毛利產品、跨足人形機器人與AI延伸商機

台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報