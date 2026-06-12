訂基本房型卻住到豪華房？網友揭「飯店免費升等技巧」，這類客人最容易中獎

在旅遊住宿體驗中，有些人曾遇過一個令人驚喜的意外狀況，明明訂的是基本房型，辦理入住時卻突然被櫃台告知升級到更高級的房間。這種看似幸運的「免費升等」究竟是飯店業者的隨性好意，還是背後有其他考量？一名好奇的網友提出疑問，想了解這種現象背後的真正原因，結果意外釣出眾多業者分享內幕，揭開了飯店房間分配的神秘面紗。

為什麼飯店會免費升級房型

一名網友在Threads平台發文表示，有時候訂房辦理入住時，會突然被櫃台升級房型，讓他感到困惑，想了解背後原因：「我是不信真的單純是他心情好」，希望民宿和飯店業者能夠解答這個現象。

廣告 廣告

排房需求才是關鍵原因

文章曝光後，吸引許多旅客回應，紛紛猜測背後原因，「你平常有積陰德」「你就想說好幸運，這樣可以快樂一整天」「上次被升等櫃檯有很老實說出原因，好像是因為原本的房間在整理還是裝潢的樣子，就升等了」「平日比較有機會！我也常平日訂２小床房型，被升等到２大床房型」。



也有許多內行人說明，免費升等最主要的原因其實是「排房需求」，而非單純的善意，「可能明天你原本這間要給團體，你住了他們隔天就要改房間之類的！或是訂房不多，把客人集中到某幾個樓層方便統一明天打掃」「把你升等會比較好塞房間的話就會升等，只住１天的比較容易被升等，就像積木小的比較容易移動一樣，動天數短的客人去配合長住客人比較容易」「有時候是排房需求，有時候單純沒有滿房，想讓客人住好一點」。

住１天房客較容易獲得升等

許多網友也分享自身經驗，證實住宿天數短的客人確實較容易被升等，「我跟你說，只住１天真的很容易被升等！這是我親身體驗，國內外都一樣。有時候一個人獨自入住，結果發現被分到４人房，突然間也不知道自己一個人住這麼大間要幹嘛，只能在２張床之間跳來跳去。」另外也有網友歸納出容易被升等的客人類型，「住１天的，付的房費高的，回訪多次的，被標註好客人的」。

房客態度影響升等機會

另外，有業內員工表示，客人的態度和行為會直接影響是否獲得升等機會，「相信我，就算為了方便，遇到爛客人我也不會給他升等！所以態度很重要，辦理入住的時間早晚也會有差。題外話，系統是可以標記的，所以大家不要當奧客」「有時候被升等上去的太討厭，我會現場給他調下來，改升旁邊的」。也有人提醒，「請不要因為上次有被升等，之後再住就一直凹，會被討厭；想升等最快就是自己加錢升等」。

▲有些人入住飯店時會被免費升等房型。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

機票怎麼買最便宜？空服員曝省錢７秘訣：選擇次要機場、掌握２優惠時段

甜甜圈、紅豆餅都不是冠軍！10大晴光商圈美食推薦，第３名僅７元又美味

下雨天騎車鞋子濕掉怎麼辦？達人教１招快速弄乾，網友再推１穿搭防水不怕濕

不用瘦瘦針也能瘦！靠「４生活習慣」逆轉代謝症候群，有效減肥、腰圍小一圈



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章