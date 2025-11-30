訂墾丁民宿突被取消 一查房價暴漲2380元 業者喊冤

一名網友抱怨，提前訂好明年大年初四的墾丁住宿遭退單，重新查詢發現房價漲了約2400元，質疑業者坐地起價。（示意圖／本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

一名網友控訴，6月時透過訂房網站提早訂明年大年初四的墾丁住宿，當時網站顯示入住前三天才會扣款，不料近日遭通知卡片異常，訂單被取消，重新查詢發現同一房型的價格從3420大漲至5800元，質疑根本是惡意漲價，在網路上引起討論，不過業者指出，該客人透過不同平台訂了2間房，只有其中一間被退掉，若真的要惡意漲價不會有這種差異，澄清是訂房網站自行退單，與他們無關。

一名網友近日在臉書社團「爆料公社」表示，今年6月透過booking訂房網站向墾丁旅宿業者訂房，明年2月20日（年初四）一間海景四人房收費3420元，當時網站顯示入住前3天才會扣款，不料11月18日突然收到訂房網通知信用卡異常，儘管發卡銀行稱沒有任何問題，也有向訂房網站更新信用卡資料，但隔天還是被以「信用卡異常」為由取消訂單。

廣告 廣告

原PO指出，他與業者、訂房網多次交涉，但雙方互相推託，業者稱是訂房網自行取消訂單，訂房網則稱是業者要漲價才將訂單取消，而他重新查詢後發現，該業者、同天晚上的房間從3420大漲至5800元，怒控「如果一個飯店業者連基本的信用都沒有，那開什麼飯店」、「政府怎麼救？補貼國旅，民眾都寧願出國也不願意在國內旅遊，九成是無良店家造成的」。

文章曝光後引爆千名網友點讚、討論，傻眼喊「銀行說正常，網站還一直說異常，很奇怪」、「台灣人愛出國不是沒道理的」、「建議以後找國內的旅遊業者吧，至少出事聯絡比較方便」、「在台灣通常都一日遊，住宿真的太貴了」、「這坐地起價太誇張了，漲了2300多元」。

不過業者澄清，該名客人透過不同平台訂了兩間房，只有booking訂房網站的訂單遭取消，另一間還是維持3000多元的價錢，若他們真的要坐地起價，不會有這種區別，強調此次是訂房網站的設定導致客人被取消訂單，與他們沒有任何關係。

更多中時新聞網報導

《喵的》金茲斯巴洛迪斯 自學奪奧斯卡

葉金川出新書 80歲還能跑跳碰

民歌高峰會畫下句點 施孝榮哽咽