訂墾丁民宿被取消！遭疑「坐地起價」漲2400元 業者喊冤：訂房網站設定

生活中心／屏東報導

近日，有民眾PO文《爆料公社》投訴，於今年6月間，透過訂房平台、訂了明年大年初四墾丁民宿的房間，入住前3天才會扣款，未料11月底，卻收到通知說信用卡異常不能使用，接著就被取消訂單，之後向民宿確認，價格卻從一開始的3240元變成5800元，讓網友質疑是「惡意漲價」引發輿論爭議。對此，民宿業者也出面解釋，表示是訂房網站的設定，導致客人被取消訂單。

民眾透過訂房平台訂了墾丁民宿房間，卻無故被取消，怒斥業者坐地起價。（圖／三立新聞）

該名網友PO文表示，自己於今年6月30日，透過訂房網站，向墾丁XX民宿訂購2026年2月20日（大年初四）一晚海景四人房共3420元，因網站明確表示入住前3天進行扣款，可是民宿於11月18日發信箱通知信用卡異常，因此立即向銀行查證，銀行說信用卡一切正常，也於同日將卡片更新，並向網站更新信用卡。

次日，民宿又發來信用卡異常，隨即將住宿取消，經多次交涉，民宿堅持說無法恢復訂單，並推給訂房網站，民宿客服跟我說，老闆娘說同樣房間可以5800元訂購（價差2400)，我向訂購網站反應，客服從香港打了好幾通國際電話給我釐清問題，並告訴我，業者是坐地起價，加上我們是過年幾個家庭出遊，加上一些週邊設施也已經訂購，突然被取消對我們損失很大。

網友更指出，花錢事小，但民宿一直以信用卡異常來推辭，覺得如果真是信用卡的問題，為何不在6月訂房直接付現，而且民宿清楚說入住前3天扣款，之後推說信用卡異常取消訂單不合情理。網友氣憤表示「民宿如果不願意給客戶早鳥價訂房，那就不用搞這些來製造爭議，如果一個民宿業者連基本的信用都沒有，那開什麼民宿」。

不過對此，民宿業者否認坐地起價，網友也已向消保官申訴，目前會安排協調。業者也澄清，該名客人透過2個不同平台、訂了2間房，其中1家訂房網站的訂單遭取消，另一間還是維持3000多元的價錢，強調絕無坐地起價，表示是訂房網站的設定導致客人被取消訂單。屏東縣消保官也指出，本案已進入調解程序，將安排消費者、民宿業者及平台三方釐清事實。

