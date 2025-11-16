訂好機票沒上機！正妹網紅柬埔寨失聯48小時 男友也失蹤疑點重重

娛樂中心／游舒婷報導

又傳網紅在柬埔寨失蹤！在抖音擁有11萬粉絲的中國網紅「橙子姐姐」，於11月12日在柬埔寨西哈努克港失聯，至今超過48小時仍無消息。據悉，她原計畫13日搭機返回中國，但並未按計畫入境，手機也持續關機，她的男友「龍哥」同時失聯，引發各界關注與擔憂。

中國網紅橘子姊姊驚傳在柬埔寨失聯。（圖／取自微博）

陸媒報導，橙子姐姐11月初前往柬埔寨探望男友，並在社交平台多次確認回國行程，其IP地址也顯示符合旅遊計畫。家人指出，橙子姐姐失聯前情緒正常，與親友之間沒有矛盾。與此同時，橙子姐姐的男友「龍哥」同時也失蹤，這名男子的背景也引起網友質疑，他自稱在當地經營飯店，但西哈努克港以電信詐騙盛行而聞名。

事件曝光後，橙子姐姐的粉絲們透過抖音及微博發布尋人啟事，並已聯繫中國駐柬埔寨大使館及外交部求助。多位網紅及朋友協助擴散訊息，並呼籲在地華人提供線索，並嘗試聯繫民間救援組織，得知事件的網友們也轉發相關消息，以擴大尋人影響力並支援家屬進行跨國溝通，希望早點等到好消息。

