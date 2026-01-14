訂婚才知她39歲還生3娃！ 27歲男怒控女主播騙婚騙錢

男子稱女主播濃妝打扮看似20多歲，實際年齡39歲，還有三個孩子。（圖／翻攝自微博，小莉幫忙，下同）

大陸河南開封一名27歲男子日前投訴，他透過網路認識一名自稱單身的女主播，兩人交往後迅速訂婚，期間男子共花費約19萬人民幣（約新台幣83萬元）。不料訂婚後他才震驚發現，對方實際上已經39歲，曾有過兩段婚姻，還育有3名子女，與原先所稱「單身」的身份不符，讓他質疑自己遭到「騙婚」。

男子稱女主播濃妝打扮看似20多歲，實際年齡39歲，還有三個孩子。

據該男子向當地節目《小莉幫忙》求助表示，女主播曾多次向他表示希望有個家，並要求購買手機與整形費用。他為了討好女方，先後支付8萬多元人民幣（約新台幣35萬元）交往費用，之後又花費11萬元人民幣（約新台幣48萬元）作為訂婚聘禮。直到他陪女方返回老家村莊時，才從鄰里口中得知真相。

廣告 廣告

男子稱女主播濃妝迷人似20歲 實際年齡為39歲。

男子上節目求助控訴：訂婚後才發現對方已婚兩次、有三個小孩。

男子表示，女方每次見面都濃妝打扮，看起來像20多歲，平時也會撒嬌裝可愛，完全猜不到真實年齡與婚姻背景。男子表示，由於女方每次與他見面都化妝，看起來較年輕，加上在直播間互動時也曾與其他男性粉絲曖昧，使他感到受騙與失望。

花錢訂婚還送整形費，男子指控女主播隱瞞過去。

男子指出，雙方正式訂婚後，他陪同女方回到她的家鄉村莊，才驚訝發現對方的實際年齡為39歲，已經歷過兩段婚姻，並育有三名子女。他更控訴女主播在直播間與其他男粉絲曖昧，感情真誠備受質疑。

男子陪女方回村才揭驚人真相，事件引起網友熱議。

對此，女主播一方的家人則提出不同說法，反控男子對女方有所隱瞞。女方家人指出，男子曾對他們表示自己是大老闆，工作與財務條件優渥，但實際情況並非如此。女方家人認為，雙方在進入婚約前原本就存在資訊不對稱，並非單方面欺瞞。目前雙方的說法仍存在差異，是否涉及法律責任，或僅屬雙方因網路交往而產生的誤解與期待落差，仍待進一步調查與釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

桃園驚傳隨機攻擊！國小生遭陌生女子「鎖喉拖行」 監視器畫面曝

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌

獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開