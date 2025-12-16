訂房不用輸卡號！LINE Pay成為Agoda首家合作行動支付

【記者趙筱文／台北報導】國內行動支付平台LINE Pay再擴旅遊支付版圖，宣布攜手全球數位旅遊平台Agoda，成為全台首家支援Agoda訂房付款的行動支付品牌。即日起，LINE Pay全台約1,310萬名用戶可直接透過LINE Pay，一鍵完成Agoda全球旅宿訂房付款，免輸入卡號，讓訂房流程更快速、體驗更順暢。

LINE Pay董事長丁雄注表示，隨著國人出國旅遊與跨境消費需求持續升溫，支付便利性成為影響旅遊體驗的重要關鍵。此次與Agoda合作，正是回應旅遊市場快速成長的支付需求，並加速LINE Pay在國內外旅遊場域的布局。透過雙方合作，LINE Pay支付服務正式擴展至Agoda遍布全球超過200個國家、600多萬個旅宿房源，打造跨產業、跨國境的一站式旅遊支付服務，提供用戶更安全、流暢的全球支付體驗。

Agoda台灣總經理柴季珊指出，Agoda非常榮幸成為LINE Pay在台灣首家合作的全球線上旅宿平台。透過導入LINE Pay支付服務，台灣旅客在Agoda訂房時將享有更多元且便利的付款選擇。她也強調，這項合作不僅展現Agoda深耕台灣市場的長期承諾，也體現雙方在使用者體驗與創新上的共同理念，讓用戶能以更簡單的方式，無縫連結Agoda的全球旅遊網絡。

Agoda目前提供39種語言介面，並支援超過50種幣別切換，方便旅客即時進行匯率換算與價格比較。結合LINE Pay在台灣成熟的支付生態系與龐大用戶基礎，此次合作被視為台灣行動支付品牌跨足全球旅遊產業的重要里程碑。

LINE Pay指出，用戶只要在Agoda訂房時，將交易貨幣切換為新台幣並選擇「立即付款」，即可使用LINE Pay綁定的信用卡或簽帳金融卡完成付款，全程無須重新輸入卡號。未來，LINE Pay用戶還有機會搭配相關行銷活動，獲得額外LINE POINTS回饋，進一步提升旅遊消費的便利性與回饋感受。

