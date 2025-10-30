訂房遭撤銷、非法旅宿照上架 綠委籲納管網路旅遊平台保障旅客

（記者石耀宇／台北報導）近日知名YouTuber「我是老爸，我不要當爸」透過網路平台購買機票卻遭詐騙無法登機一事引起社會關注。民進黨立法委員林俊憲今（30）日在立法院交通委員會質詢交通部與觀光署時指出，網路旅遊平台（OTA）已成為國人安排旅程的重要工具，但多數平台未在台設立據點、缺乏監管，導致消費風險日益升高，呼籲交通部觀光署應明確管理機制，避免國人權益受損。

圖／翻攝 國會頻道。

林俊憲指出，近年 OTA 業務發展迅速，除訂房服務外，也涵蓋機票、門票及套裝行程等多元產品，成為民眾安排旅遊行程的常用工具。然而，隨著使用量增加，相關糾紛與爭議也不斷攀升。例如，近日有旅客透過平台訂購九份民宿，入住前卻遭無預警取消訂單，同一房間隨即以兩倍價格重新上架，事後更發現該民宿為非法旅宿，卻仍持續於平台販售。

廣告 廣告

他質疑：「民眾透過 OTA 平台安排旅遊行程，到底有沒有保障？」目前觀光署僅針對旅宿業者設有管理規範，對於平台端卻缺乏具體管理方針，使平台對上架房源與商品皆「照單全收」，無論合法或非法旅宿皆能曝光銷售。林俊憲強調，各縣市政府雖定期公布非法旅宿名單，但在Agoda、Trip.com、Booking.com等國際平台上仍可輕易搜尋到相關違法房源，顯示監管存在漏洞。

林俊憲表示，行政院已明定交通部觀光署為 OTA 平台的主管機關，觀光署不應僅限於監管實體旅宿，也應納入線上平台，要求其履行內容審查與管理責任。對此，觀光署副署長黃勢芳回應，由於多數平台未在台落地設立公司，執行實際管理確有困難，目前多以勸導方式進行。

林俊憲進一步建議，政府應採取更積極作為，可比照Meta、Google等跨國數位平台在台灣接受管理的模式，或參考新加坡作法，將 OTA 平台視為旅行代理業者，若未取得旅行代理執照卻經營相關業務，最高可處25,000新幣（約新台幣 60 萬元）罰鍰，以確保消費者權益。

交通部次長林國顯表示，針對各地方政府定期公布的非法旅宿名單，會去函提供給數發部與平台業者，要求下架非法房源，持續朝此方向管理。

更多引新聞報導

免申請也能領！普發1萬元先發這「11類人」 11／12起直接匯款

東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話

