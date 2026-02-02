訂日本機場包車服務卻放鳥！司機苦等2小時還被封鎖 台灣奧客身分被挖

最近有名台灣旅客預訂日本機場接機服務，當天卻放司機鴿子，還直接封鎖LINE帳號。（示意圖／photoAC）

近日有日本包車業者控訴，一名台灣旅客預訂北海道新千歲機場接機服務，司機在機場等待2小時也沒等到人，聯繫後才發現遭對方封鎖。事件引發網民熱議，不少人痛斥「丟臉丟到國外」，網紅「四叉貓」更幫忙肉搜，發現該名台灣旅客疑似在高雄經營便當店。

這名經營日本包車服務的網友在Threads發文道，日前有台灣旅客預訂北海道新千歲機場的接機服務，透過LINE群組確認航班資訊，並沒有提前收取費用，然而當天司機抵達機場，等待2小時卻未見人影，致電旅客卻發現已被加入黑名單。

從LINE對話截圖可以看到，原PO與旅客確認完航班號碼，就將司機、旅客都邀進同一個群組，旅客曾詢問「在哪裡上車」，原PO說明後，旅客回了個「好的」就再也沒傳過訊息。日本司機曾在群組中說「到達大廳見吧」，隔天也提醒「貴賓，取完行李說一聲」，原PO也關心「您好，您拿到行李了嗎」，均未得到任何回應。

原PO無奈道，後續他們試圖聯繫旅客，卻發現對方已更換LINE及臉書帳號的照片，「在日本信譽比較重要，我們也是要給司機算全部費用，如果要是取消請提前告訴，我們都可以取消的。」

貼文曝光後，網紅「四叉貓」便在底下留言，根據他查到的資訊，發現該名台灣旅客疑似在高雄市經營一家便當店。

對此，其他鄉民也紛紛感嘆，「感覺上他是擔心沒趕上較為便宜的巴士，所以預定了接機當備胎 」、「這位台灣人太丟臉了」、「竟然是我們高雄人，丟臉丟到國外」、「大家都打電話去訂便當，然後都不要拿，給他點懲罰」、「他發現自己的店名資料被查到，迅速變更了Google上的店名名稱資訊」、「我大學時期的愛店，常翹早上課去吃，沒想到會發生這種事」、「自己做生意卻放人鴿子」、「我是建議老闆趕緊出面，道歉賠錢，不然怕是連生意都做不下去」。

