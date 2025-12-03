訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。
由航空公司地勤經營的粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」發文稱，除了大家都知道最重要的「名字和行程」不能出錯外，訂機票還隱藏著一些小細節，首先是證件資料正確性，這個常見錯誤，真的很讓人頭痛。護照姓名必須與訂位完全一致，別以為自己能加個「英名別名」來搞定，就算名字再好聽，錯了機票都可能作廢。且若是需要簽證（像是美國ESTA、加拿大eTA、澳洲ETA），一定要確認簽證資料是否正確，別讓簽證過期或資料錯誤搞砸行程！
該粉專提到的第二點是「機票條款（包括退改、行李、餐食）」，文中指出很多特價票是無法退票或改期的，或者需要付高額手續費，所以一定要在購票前看清楚條款；另外廉航通常只提供7公斤手提行李，託運行李則要額外付費，傳統航空的行李額度則會依票價產品不同而有所差異，記得查清楚再選擇；最後廉航餐食通常要另外加購，如果不想跟旅伴分開坐，記得付費選位或提前線上劃位，避免到了機場才發現自己只能坐最遠的角落。
第三點則是航班時間與轉機安排，粉專特別點出「紅眼航班的陷阱」，因為凌晨航班會讓人一不小心搞混時間，訂完票後，一定要再次檢查出發及回程的日期和時間，避免「想省錢」結果錯過要搭的航班。
第四點則是「航空公司/旅行社/第三方平台購票差異」，粉專表示，航空公司官網在修改機票、退票上較方便，售後服務也較為穩定；而旅行社或第三方平台，雖然價格看似便宜，但改票、退票往往要經過平台處理，時間上需要等比較久。
最後則是「行李損壞申報規定」，該粉專強調，各家航空公司網站上都會寫得很清楚，如果不事前做功課，出了事只會吃虧，千萬不要以為情勒是萬能的。
