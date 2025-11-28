訂苗栗豪華懶人露營 遊客崩潰「如空城廢墟」

期待已久的豪華露營，打開門後只有失望透頂。（示意圖／Pexels）





開心露營竟是災難！苗栗大湖一家主打「懶人露營的豪華露營區」，民眾花了兩萬多元住兩晚，到場發現地板爬滿蟲，失望又氣炸，環境看起來猶如災難片，與官網圖片差超多，像是被詐騙。雖然最後雙方協調退了八千元，但縣府說，業者根本沒合法申請登記，後續會依法開罰，露營業者私下表示，後續沒有要繼續營業。

期待已久的豪華露營，打開門後只有失望透頂，地面全是黑色屑塊還有蟲，再往屋內拍，床上有污漬，原本想錄今晚的Roomtour，直接變成消費爭議全紀錄。

訂露營區當事民眾：「是不是被詐騙啊？沒有人的露營區。」露營區主打山林的美，網美風格的布置，現場猶如一片空城。

訂露營區當事民眾：「這瓦斯爐我也不敢用啊，這感覺放超久沒有人動過。」

再往營區的附設餐廳走，真的讓人質疑是不是去錯露營區了。訂露營區當事民眾：「地板有破洞，這個會掉下去吧。」

裡面的餐具用品想都不用想，更是慘不忍睹。訂露營區當事民眾：「裡面的餐具用品都很糟糕。」

幾年前號稱全台最美懶人露營聖地，怎麼到場的比較像是空地廢墟。訂露營區當事民眾：「這些東西，彷彿我們到了一間沒有人的露營區，而且打電話給營主也沒有人回應。」

一名網友PO網表示，與朋友早在半年前安排苗栗大湖豪華露營，11/22-24前往入住，最後竟變成一場大惡夢。當天下午2:10抵達後直到4:00，都沒有看到任何人，下午6:30業者才回電，竟然說出「不然你們先住住看」，好心情全粉碎。客人付了20200元，業者本只打算退6000，最後談到退8000元。

從官網圖片及現場來看，網美清新風，牆面整潔、屋內乾燥舒適，但現場卻超簡陋還有蟲子。餐食部分網路超豐盛，現場餐廳髒、冰箱有酸臭味。露營業者疑似沒有合法登記，縣府將查辦，業者低調不受訪，私下了解後續並沒有繼續營業的意願。

