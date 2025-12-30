訂購25架+25架F-15最新型 納坦雅胡見川普帶了86億美元

美國國防部五角大廈於2025年12月29日公布，波音公司獲得一項價值86億美元的合約，用於「F-15以色列專案」。這項公告發布之際，正值美國總統川普在佛羅里達州海湖莊園與以色列總理班傑明．納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行會晤之後。



五角大廈在官方聲明中詳細說明，這項合約涵蓋為以色列空軍設計、整合、儀器配置、測試、生產及交付25架全新F-15IA先進戰鬥機，並附帶額外採購25架F-15IA戰機的選擇權。F-15IA為波音F-15系列的以色列專屬定制版本，基於最新F-15EX平台，具備強化雷達系統、更大載彈量、數位飛控系統，以及在空對空與空對地任務中的優異性能。

將在聖路易製造



五角大廈強調，這項交易屬於對以色列的外國軍售計畫（Foreign Military Sales）。美國長期以來一直是中東地區最親密盟友以色列的主要軍事裝備供應國，提供先進武器系統以維持以色列的區域軍事優勢。

美國各地支持巴勒斯坦的左翼團體以及反戰示威者，曾因以色列在加薩走廊的軍事行動而要求華府停止對以色列的軍事援助。這些行動被描述為對加薩地區造成嚴重破壞，但相關訴求在川普任內以及前美國總統拜登政府時期，均未獲得官方回應。

合約相關工作將主要在美國密蘇里州聖路易市執行，五角大廈表示，整個計畫預計於2035年12月31日前完成。



