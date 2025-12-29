訂金不給退爆糾紛！54歲男「全身綁炸藥」引爆Toyota營業所 當場慘死

國際中心／綜合報導

成都一名54歲男帶著大批炸藥在店門口引燃。（圖／翻攝自微博）

中國四川驚傳恐怖爆炸事件！昨（28）日下午1時許，有名54歲男子前往位於成都成都高新區的Toyota豐田汽車銷售店，疑似男子先前與該店有消費糾紛，竟氣憤帶著大批炸藥在店門口引燃，炸藥瞬間爆炸，導致店內玻璃被大面積震碎、多輛汽車受損，而男子當場死亡，並造成現場4人受傷，經送醫已無大礙。

男子點燃易燃物後瞬間爆炸，導致店內玻璃被大面積震碎、多輛汽車受損。（圖／翻攝自微博）

據了解，該名男子疑似先前曾至該Toyota豐田汽車銷售店內訂車，並支付訂金人民幣2萬元（約新台幣9萬元），事後男子疑似反悔想退訂拿回訂金，但業者不同意，未料男子氣憤之下竟帶著大批炸藥前往銷售店引爆。

據陸媒報導，昨日下午1時許，位於成都高新區南三環路四段的Toyota豐田汽車銷售店外，發生一起爆炸事件，導致店內玻璃被大面積震碎、多輛汽車受損，店內、店外滿地玻璃碎片，一片狼藉。當地警方說明，該名男子因與該銷售店有消費糾紛，昨日下午1時許在店門外引燃易燃物品，造成其本人當場死亡，並致現場4人受傷，所幸傷者經送醫救治後已無生命危險。

