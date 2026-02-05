訂雙人房升等4人房？ 被放紙卡「限睡一張床」引熱議

台中市 / 綜合報導

一名網友在社群平台轉發照片，指出入住台中一家飯店時，明明預訂的是雙人房，卻被安排到放有兩張床的家庭房，原本開心以為被升等了，沒想到其中一張床上，放了一張紙條，寫上僅提供一張床使用，如果使用另一張床需額外付費，讓他當場傻眼，網友也砲轟，難道現在國旅，跟玩遊戲一樣要付費解鎖，對此消保官說，業者的行為已經違規，民眾可以提出申訴。

房間走古典工業風，挑高雙層設計，兩張雙人大床擺在上層，民眾看到以為被升等，但其中一張床上，放了這張紙條。

廣告 廣告

告示寫「預訂房型是雙人房，只提供1張床使用，如果要用另一張床，需要額外付費！」讓民眾傻眼，大批網友直呼誇張，乾脆把床搬走好了避免弄髒，難道現在國旅跟玩遊戲一樣，要付費解鎖。

民眾：「我會開始懷疑，這張床是不是前面有這樣的做法，然後別人是有去使用這張床，但是這個床後來沒有被整理過，整個房間應該是我們要可以使用，而不是說只限制使用裡面其中一個部份，他可能是想要省房務費。」

不過民眾也提出質疑，如果因為貼了不能使用公告，退房後飯店沒更換床單，在衛生上會有疑慮，對此消保官也說，業者更換房型，卻沒辦法，提供民眾完整使用房內設施和設備，已經違規。

消保官主任陳彥宏：「如有變更(房型)，應取得消費者同意，旅宿業者應確保住宿期間，客房符合合理使用狀態。」

訂雙人房飯店給家庭房，其中一張床還不給用，不少人認為，飯店的操作太小氣，但除了讓民眾觀感不好，消保官也提醒，民眾遇到類似形況可以提出申訴，捍衛自己權益。

原始連結







更多華視新聞報導

台南「奇特旅館」浴室在房間外 業者：預留消防通道

BP高雄再開唱！ 膠囊旅館2千變2萬 市府稽查罰5業者

飯店冰箱突爆炸飄刺鼻味驚住客 業者：銅管破裂

