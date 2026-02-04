訂雙人房「用第二張床」要加錢 奇葩公告網怒：國旅沒下限

國內旅遊房價高昂常被垢病，一名網友指出，網路上有人發文，指入住台中某飯店，預訂的是雙人房，卻被告知僅能使用一張床，若想使用另一張床需額外付費，讓他感到難以置信，直呼「國旅已經變成我完全不懂的模式了嗎？」此規定也讓不少網友傻眼，直批荒謬，「國旅真的沒有下限」。

原PO昨（3）日於Threads轉發在臉書社團看到的圖片，畫面中一張告示單寫道「親愛的貴賓您好，由於您預定的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用，如需使用另一張床，需額外付費（請洽櫃台），感謝您配合。」

原PO傻眼直呼：「不知道真的假的，現在國旅已經變成我完全不懂的模式了嗎？所以是床會原封不動給下一個旅客用嗎？」

雖然從原PO貼文無法得知飯店實際提供幾張床，但奇葩規定讓一票網友直呼荒謬，「可以叫他們把那張床搬走嗎？以免不小心弄髒」、「這就跟上餐廳沒點菜，卻上一盤菜，跟你說動筷會收費一樣的智障」、「台灣飯店真的沒有下限」、「國旅真的沒有下限，台灣人真的很會玩，摳成這樣，做什麼生意」、「超級無敵爛，國旅會死亡，真的完全沒有任何疑問」、「所以是四人房當雙人房使用？另一張床不能用，有這種事？」、「國旅又有新玩法了」。

根據原PO轉發的圖片可見，飯店位於台中市，《中時新聞網》詢問飯店，業者表示，主管目前在忙，無法回應。

