訂「大年初四」墾丁民宿遭取消 客控坐地起價？

記者古芙仙、朱俊傑／屏東報導

有民眾投訴6月份在訂房平台早早訂了墾丁民宿明年大年初四的房間，系統表示入住前天才會扣款，但11月卻收到通知說信用卡異常不能使用，接著就被取消訂單，再向民宿確認價格卻從一開始的3240元變成5800元，讓他認為被坐地起價！民宿表示，當事人用兩個平台各訂一間房，卻只有一個平台出現狀況，否認坐地起價，消保官也說接獲投訴，目前會安排協調。

近日民眾po文控訴今年6月透過訂房平台訂了明年2月20號大年初四的4人海景房，但最後卻被取消。

位於墾丁大街後方大灣路上整排民宿海景第一排位置非常好，有民眾po文控訴今年6月份預先透過訂房平台訂了明年2月20號，大年初四的4人海景房3420元，但最後卻被取消。

民眾11月18號收到無效信用卡通知，更新卡片資訊後，隔天19號還是收到無效通知並被取消原先預訂的房間。

他Po出6月收到的確認信2月20日訂房成功，系統表示入住前3天才會扣款，但11月18號收到無效信用卡通知，同一天有更新卡片資訊，但隔天19號還是收到無效通知，接著預訂就直接被取消，讓他無法接受。

民眾：「之後再訂就直接坐地起價，其實有點其實我覺得不太公平。」

民眾：「（平台）直接推說是當地業者坐地起價，那這是不負責任的。」

用同個平台再度查詢2月20號價格，海景4人房已經變5200元，投訴民眾6月訂房時3420元，11月18號被通知信用卡無效，11月19號預訂被取消，飯店回應老闆娘說同個房間可以用5800元訂購，價差約2400元他無法接受，而民宿業者表示是平台測試信用卡發現異常，客人未在時間內更改導致取消，否認坐地起價。

民宿業者：「（客人）訂兩個訂單但是不同平台，另個平台是沒有被取消的，如果我假設我們要坐地起價，我們應該會同時取消這2個訂單。」

屏東縣消保官吳清宜：「本案已進入調解程序，將安排消費者、民宿業者及平台三方釐清事實。」

投訴民眾也已經向消保官申訴目前等待協調，但無論最後是否成行，原本預定的房間被取消，得用更多的錢重訂，恐怕農曆年假出遊心情都已經被大大的影響。

