訂Pixel 10 Pro被說記憶體漲價缺貨？通路直言：不一定真的沒貨

【記者趙筱文／台北報導】有網友近日在社群發文指出，這兩天前往通訊行預訂Google Pixel 10 Pro時，被店家告知「因記憶體漲價暫時缺貨，恐怕要等到農曆年後才有貨」，引發其他消費者關注是否真的出現供貨吃緊狀況。

針對網友提到「記憶體漲價導致缺貨」的說法，台灣3C通路業者米可通訊對《壹蘋新聞網》記者表示，記憶體價格上漲確實是今年市場上的趨勢之一，但目前並未影響到該款機型的供貨狀況，門市仍有現貨，且原廠也未曾針對Pixel 10 Pro發出缺貨或延後交期的相關通知。該業者也補充，部分規模較小的通訊行通常不會大量備貨，當短時間內需求集中、無法即時調貨時，確實有可能以「缺料」作為婉拒客人的說法。

針對網友反映的「缺貨」情況，社群討論中，也出現不同聲音。有網友直言「有嗎？我是上個禮拜六去台哥大換的，當時店員直接拿出來給我，還是Pro XL」，也有人分享近期官網購買經驗，表示「前幾天官網買512GB，五天就送到」，認為目前線上通路「網路上很多現貨」。

也有消費者指出，實體通訊行之間的供貨狀況確實不一。有網友回憶，去年11月底詢問雙北多家通訊行，想以約25,000元購入米色128GB版本，「問到第三間才有貨，黑色現貨一支、米色要調貨」，甚至有店家回應當時「沒貨也調不到，說是關稅問題暫時沒進貨」。也有網友提到，近期詢價時被告知「現金價約3萬元，但需要調貨」。

不過目前從Google官網與電商通路資訊來看，Pixel 10 Pro目前供貨看來仍屬穩定。Google官網正在進行促銷活動，並標示現在下單預計1月26日即可到貨。價格方面，Pixel 10 Pro 128GB原價33,490元、優惠價30,141元；256GB原價36,990元、優惠價33,641元；512GB原價40,990元、優惠價37,641元，折扣幅度明確。

此外，部分電商平台也同步祭出限量優惠，最低價格甚至下探至27,490元起，進一步顯示通路端仍有促銷空間，並非全面性缺貨。

整體來看，目前關於Pixel 10 Pro「因記憶體漲價而缺貨」的說法，較可能是個別通路的供貨或備貨策略差異所致。消費者若遇到被告知需等待較長交期，建議可多方比價、詢問其他實體通訊行或官方與大型電商通路，以實際供貨資訊作為購買依據，避免因單一說法影響判斷。

