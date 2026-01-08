計劃無限期控制委內瑞拉的石油銷售及相關收益 美國能源部長爆料川普政府企圖

美國能源部長克里斯．萊特（Chris Wright）在1月7日於邁阿密出席高盛能源、清潔科技與公用事業會議時，對外公布一項重大的能源政策方向，指出美國政府計劃無限期控制委內瑞拉的石油銷售及相關收益，作為推動該國經濟穩定與石油產業重建的關鍵舉措。這項表態反映出美國在委內瑞拉局勢轉變後，尋求透過掌握石油資源與市場銷售影響力來推動政策目標的策略。



萊特表示，美國將從委內瑞拉目前儲存的原油開始銷售，並隨後在可預見的未來持續銷售該國新生產的原油。所有銷售活動將由美國政府執行，並將相關收入存入由美方控制的帳戶，這些資金將被用來支持委內瑞拉的經濟復甦與民生需求。政府高層強調，掌握石油的銷售與收益，是美方推動委內瑞拉必須發生變革的籌碼。

美國聯邦政府已與主要油企展開接觸



在談及這一計劃的戰略意義時，萊特指出控制石油的流向和現金流能賦予美國巨大的影響力。他同時透露，美國聯邦政府已與美國主要石油公司展開接觸，了解在何種條件下這些企業願意進入委內瑞拉的市場，並將該國的原油供應給美國本土的煉油廠。此舉被視為美國希望重振已經多年衰退的委內瑞拉石油產業的一部分。



美國總統川普日前也曾提到，委內瑞拉將向美國出口數千萬桶石油，並表示所得收益將惠及包括美國與委內瑞拉在內的相關群體。白宮消息指出，本周稍晚將有美國石油業高層人士前往白宮，進一步磋商如何重建委內瑞拉的石油基礎設施及提升產量。



未來將逐步允許更多設備、零件與服務進入委國



這一政策引發國際社會廣泛關注。支持者認為透過控制石油銷售與收益，美國能在委內瑞拉進行更有效的經濟干預，穩定該國長期低迷的經濟；批評者則質疑此類控制是否具備合法性與長期可持續性，並指出此舉或將改變地緣政治能源供應格局。

萊特強調，透過美國與委內瑞拉臨時政府的合作，未來將逐步允許更多設備、零件與服務進入該國，以阻止石油產業進一步崩潰並促進產量增長。美國能源政策的這一轉向，被視為美國政府在全球能源市場與拉美地區政治影響力競逐中的一項重要舉措。



