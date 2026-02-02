計劃經濟來臨？香港將首訂五年計劃 對接中國「十五五」規劃

圖為一位女子走過中國國家主席習近平（右）和香港特首李家超（左）招牌。路透社



香港即將迎來「計劃經濟」？香港特首李家超今日（2/2）表示，將推出全新機制，除全面對接中國全國兩會下月審議的「十五五」規劃綱要，還將首次制定自身的「五年計劃」，會把目光投向更多新興市場，表明優先考慮出訪東歐和中亞國家。

李家超接受《信報》與NowTV聯合專訪時指出，今年是「十五五」開局之年，綱要草案勾劃中國未來5年的發展藍圖，港府已提前部署，待規劃細節出台後，會就涉港部分以至國家整體布局主動對接。

李家超表示，「十五五」規劃除涵蓋經濟、金融領域，還涉及教育、醫療、房屋及青年發展等多項民生議題，屬全政府任務，自己作為香港「第一責任人」，會大力推動。他表明，將親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌。

李家超說，香港本身的「五年計劃」，就重點發展領域進行更細緻部署，期望能配合中國5年、10年甚至更長遠的規劃。由於這是香港首次制定「五年計劃」，港府會先跟各界溝通，當有具體政策，都會跟社會分享、廣泛討論。

「十五五規劃」綱要全稱《中國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》，是中國於2026至2030年經濟社會發展的綱領文件；2025年10月，中共20屆四中全會審議通過相關建議文件。

另，談及外訪及對外經貿策略，李家超表示，面對全球地緣政局動盪，香港更須發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，協助企業分散風險，拓展新市場。他透露，未來出訪將優先考慮中亞及東歐，「第一，他們有興趣；第二，真的覺得是機遇」。

李家超說，這些地區有很多發展空間，大家對接起來「一定是雙贏」，認為不可將所有雞蛋放在同一個籃子裡。而香港在對接「內地」（中國）及海外投資計劃時，除促成合作，還會提供經驗及專業支援，協助企業在新市場趨利避害。

