計劃縝密！張文「6次變裝」躲查緝 完整犯案軌跡一次看

昨(19)晚北車、中山周邊發生隨機殺人事件，嫌犯張文計畫縝密，犯案過程變裝6次。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 昨(19)晚北車、中山周邊發生隨機殺人事件，嫌犯張文先在林森北路一帶縱火，之後台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，並前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡，根據警方的公布的辦案線索，張文計畫縝密，犯案過程變裝6次。

根據警方公布的時間線，昨日下午3時40分左右，張文先在林森北路和長安東路一帶縱火，傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。

且張文的犯案計畫相當縝密，過程疑似變裝6次。根據警方調查，昨天下午3時40分張文身穿米色外套，騎車前往林森北路159巷及119巷、長安東路75號等地點縱火，並將機車停在長安東路及市民大道口；隨後換騎UBike並脫掉米色外套；下午4時37分，張文穿著黑色上衣回到公園路租屋處縱火，接著換上灰色連身雨衣離去。這個過程總共換裝3次。

下午5時23分，張文拖著1箱汽油彈緩行，並從M8出口進入捷運站，一路走到M7出口B1通道，這時嫌犯已脫掉連身雨衣，開始向四周丟擲煙霧彈，並嘗試在星巴克門口縱火；接著他隨即沿中山地下街行走，一路回到南京西路的旅館，他又穿起那件米色外套，並在旅館內補充煙霧彈；當他離開旅館時已脫去米色外套，並穿上戰術背心及護膝等裝備，接連砍殺8人後墜樓身亡。

根據這個時間軸，他換裝的時間點為，下午3時40分在林森北路一帶縱火時穿著米色外套、之後脫掉外套去租屋處縱火、隨後穿上灰色雨衣離去、下午5時23分，張文去北車地下街丟煙霧彈，這時已脫掉雨衣、之後他又穿上米色外套回旅館補充煙霧彈、最後脫掉外套穿戰術背心及護膝等設備。

