計畫上半年「鄭習會」 鄭麗文：憲法規定我們也是中國人

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪，鄭麗文強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，她規劃今年上半年訪問中國大陸會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平承諾。就身分認同問題，鄭麗文表示，「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

《經濟學人》Podcast於3日播出鄭麗文專訪。鄭麗文強調，站在台灣的立場，希望看到中美和解，甚至合作，共好共贏，而不是零和遊戲。國際局勢和第一次冷戰已經不一樣了，中國大陸是台灣不可或缺的市場，台灣不可能再回到第一次的冷戰時期，和中國大陸全面的切斷所有可能的交流。

廣告 廣告

鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；同時，從國際視角出發，她認為未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

談及兩岸交流，鄭表示，她上任黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。她認為，國民黨接下來3到5年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平的直接會面。

在身分認同議題上，鄭指出，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。」

鄭進一步說明，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

鄭麗文表示，台灣社會對身分認同的轉變，並非自然形成，而是長期政治操作的結果，「在我三十歲以前，絕大多數的台灣人都會自然而然地說我是中國人。可是為什麼在我三十歲以後，認為自己是中國人的人快速地降低？這是一個長期政治操作的結果，過去長達三十年，民進黨一直在推動去中國化。」

【看原文連結】