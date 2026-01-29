計畫引「10萬紅軍」入台助中共武統！ 康復聯盟黨主席屈宏義判10年定讞

最高法院將屈宏義判10年定讞。資料照。李政龍攝



「康復聯盟黨」黨主席屈宏義、黃桂坤等7名退役軍官，涉嫌收錢替中共蒐集我4處重要軍事據點及AIT等位置座標資訊給解放軍，屈宏義等更撰寫「中華統一作戰行動指導綱要」等計畫給中共，還計畫引入10萬紅軍助武統台灣，檢方將7人依《國安法》起訴。二審台中高分院判屈宏義10年、中執委黃桂坤8年半，其他5名共犯各3年6月到8年不等。最高法院駁回上訴，全案定讞。

除屈宏義判10年、黃桂坤判8年6月，另外5名判刑定讞的共犯包括戴學文8年（副主席）、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清（中執委，原名廖承瀚）3年6月。

廣告 廣告

檢方查出，63歲的屈宏義是陸軍軍官學校畢業，他長年在中國經商，在2019年間和自稱是中國機構深圳市新四軍研究會的官員「張昌國」等人接觸後遭到吸收，雙方以「叔姪」互稱，「張昌國」等人具有解放軍背景。

檢調掌握，屈宏義吸收友人黃桂坤並密謀叛國計畫，黃桂坤為了試水溫，2022年曾以無黨籍身分參選苗栗議員，還和屈宏義連袂赴中國找「張昌國」索討競選經費，對方則給15萬人民幣，但黃桂坤落選。不過，黃桂坤競選過程中遭人檢舉涉犯《反滲透法》，台中地檢署追查後懷疑他是共諜，移轉給台中高分檢介入偵辦，進而查出屈宏義等人的離譜犯行。

檢調查出，「張叔叔」大舉金援屈宏義，帳面上給他超過250萬元台幣，帳面下，屈宏義則親赴中國拿現金，接受中資金額上看千萬元，巨大金援讓屈宏義可以在台開展吸收退伍軍人的大業。

屈宏義頻繁接觸在陸軍官校的同學，協助蒐集阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆指部與三軍聯合訓練基地等四大秘密軍事基地的外觀及座標，另鎖定調查美國在台協會（AIT）的相關資料，他再用微信傳給「張叔叔」。

除此之外，屈宏義為了取信中共，甚至擬定多份武裝作戰計畫，他撰寫包括「中華統一復康聯盟運作計畫案」、「復康聯盟規劃案」「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等計畫，

屈宏義的武統漸進式計畫包括成立政黨，找人參選及建立武裝內應，還密謀成立狙擊隊。而他的計畫逐步落實，他於2023年間先成立「康復聯盟黨」，推出不知情的藝人劉尚謙（不起訴）等人參選立委，最終均落選。至於屈宏義策畫的武力內應，包括整合退伍人員，「引導華變動作執行，由紅軍布置入台10萬人」、「紅軍宜早入台就位」，最終達成兩岸統一目標。

此案也顛覆一般的共諜模式，將共諜網直接升高為軍事武裝行動，二審依《國安法》重判屈宏義等7名共犯10年到3年半不等徒刑；屈宏義等人上訴拚減刑，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

更多太報報導

律師手機沒裝「防窺貼片」惹禍！郭哲敏驚傳二審開庭「看A片」法官大怒

不爽鄰居半夜盥洗 台南廚師抓狂「猛刺他心臟」！報警自首：我殺人了

跟我打炮很爽！藝人NONO涉7起性侵案一審只判2年半 二審最終辯論日訂了