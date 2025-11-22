計畫性犯罪！偷翻包包找出旅館房卡 潛店老闆硬上裸睡女學員

記者楊忠翰／台中報導

陳姓潛水店老闆潛入女學員旅館房間性侵得逞。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

台中市1名陳姓潛水店老闆，先前假借教學名義認識女學員小萱（化名），並以慶生為由邀約對方聚會，卻暗中翻找小萱皮包，藉以取得旅館資訊，隔日清晨他佯稱房卡未帶，先向櫃台騙取房卡後，再潛入小萱房間性侵得逞，一審法官依強制性交罪判陳男7年10月徒刑，陳男不服提起上訴，台中高分院予以駁回，全案仍可再上訴。

檢警調查，陳男平時經營潛水店，還兼任教練工作，深獲學員信任，他透過潛水社團結識小萱，兩人經常聯繫互動；前年6月間，陳男邀請小萱到店內慶生，並趁對方離座時，從包包翻找出房卡，藉以確認小萱入住的旅館。

隔天上午8時許，陳男前往小萱下榻的旅館，並向櫃檯人員佯稱未帶房卡，藉以取得新的房卡，陳男潛入小萱房間後，當時對方正在裸睡，陳男謊稱送早餐，卻開始關燈脫衣服，他先強吻床上的小萱，再進一步硬上得逞，過程中小萱哭喊著不要，陳男仍在完事後才離去。

事後小萱向友人哭訴，並前往警局提出告訴，檢警清查後發現，陳男不但偷翻小萱包包，還拿對方手機將個人資料傳到自己手機，顯然是有計畫性的犯罪，遂依強制性交罪起訴陳男。

一審法官認為，小萱前後供述一致，加上簡訊及證人證詞為證，儘管陳男辯稱兩情相悅，但倘若真的出於情感，絕不會在對方拒絕時強行為之，遂依侵入住宅強制性交罪重判陳男7年10月徒刑。

陳男不服提起上訴，台中高分院認為，一審認事用法並無違誤，因此駁回陳男上訴，全案仍可再上訴。

