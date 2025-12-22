計畫書明載「縱火」、「攻擊」 張文心思縝密換裝不忘準備鞋

張文心思縝密，換裝過程中不忘記得要換鞋子。（圖／翻攝畫面）

張文19日於北捷與中山商圈無差別攻擊，造成4死11傷慘案。據了解，張文至少策劃約一年以上，其心思縝密，每一步幾乎都經過精心策算，就連墜樓前身上僅剩成套衣服，未有悠遊卡、手機等任何物品，其也在計畫書中明確寫下「縱火」、中山百貨、北車「攻擊」等字眼。

張文心思細膩，策畫完整，前後5度換裝，甚至連換裝鞋子都準備妥當，試圖增加警方辨認難度。據悉，張文在計畫書中詳列各式武器清單，至少超過20餘項，更直接在Google Maps上註記欲在中山區、租屋處多地「縱火」，於北車、中山百貨「攻擊」。

據悉，張文心思縝密，19日下午4度縱火，犯案後還5次換裝以躲避查緝，在長安東路騎ubike脫掉米色外套穿黑色衣服，回公園路又改穿灰色連身雨衣，到台北車站時再次換上黑色衣服，進旅館後又改著米色外套，最終犯案時則穿上黑色衣服，想藉此躲避警方追緝。張文心思細膩，換裝過程中甚至還準備「鞋子」以此避免追查，最終卻因被余家昶打亂計畫，而來不及換上鞋子，隨即混入人群，沿地下街前往中山。

張文直到墜樓的那一刻也經過精心策算，其脫下身上所有裝備，僅剩黑色短袖上衣與黑色短褲，身上除了衣服外並未發現有任何手機、悠遊卡等證物，讓警方也懷疑，張文為製造斷點，其多以現金付款，避免遭到追查。

