計畫飛歐洲旅遊！他緊張「沒搭過長途飛機」過來人給建議

年末許多民眾會利用特休出國，旅遊相關的話題也屢屢成為熱議，有網友分享，過去還沒搭過長途飛機，近來計畫飛歐洲旅遊，忍不住好奇其他過來人的經驗談，在網上掀起討論。

有網友在論壇Threads發文，表示近來計畫飛歐洲旅遊，不過因為過去沒有搭過長途飛機的經驗，因此有許多好奇的地方，忍不住好奇其他過來人的經驗談，「請求有坐過長途飛機的脆友推薦必帶神物」、「歐洲真的需要準備防盜包？ 還是有什麼注意事宜嗎？」

許多網友推薦長途飛行必備小物「蒸汽眼罩！大推！」、「耳塞、加溼口罩」、「可以帶蒸氣眼膜」、「建議穿帽T搭長途飛機，長途飛機有時滿冷的，別喝太多水，長途飛機的廁所後來的狀況會讓人想憋著」、「合適的頸枕會讓你的飛行舒適很多」、「長途飛機大推加溼口罩」、「護唇膏也是必備，或是帶萬用凡士林」、「機上記得帶一個輕便薄外套」。

也有過來人建議「帶拖鞋，飯店都沒有拖鞋，地板很硬；保健品的夾鏈袋可以放錢，背在後面的包包盡量不要放貴重物品；有遇到小偷但即時發現沒人損失」、「別穿緊身褲、牛仔褲搭長途，防盜包不一定但一定要有防盜概念！」、「在歐洲真的真的必須看緊自己的物品，包包開口別是在身後，手機隨時要收好」、「歐洲真的要謹慎，最好是斜背小包隨時在身前，手機不要隨手滑滑就塞口袋，尤其是在人潮密集區、公共運輸」、「我的錢都放在口香糖袋子裡欸哈哈哈，手機一定要掛繩」。

撰稿：吳怡萱



