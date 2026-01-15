計票單貼到天花板也貼不完？ 中選會曝「不在籍投票」難題

中選會代理主委吳容輝稱不在籍投票將使選務人員的負荷量變大。(翻攝自國會頻道YouTube)

立法院今（15日）召開「不在籍投票」修法的黨團協商，中選會代理主委吳容輝指出，若實施不在籍投票，選務人員的負荷量將會相當大。另外，今年選票多，光開票所使用的計票單就沒有地方貼，吳容輝建議，可先在公投實施移轉投票，因為公投至少是全國性選區，選票較單純。

民眾黨積極推動「不在籍投票」立法，建議未來建立「移轉投票」、「指定場所投票」等2種方式。黨團人士舉例，以總統、立委大選來說，「移轉投票」指1名從高雄北上的大學生，可在租屋處附近的投票所進行總統、高雄區域立委的投票，而「指定場所投票」主要針對軍、警、受刑人等人士，讓該族群可在指定場所投票。

立法院今（15日）召開「不在籍投票」修法的黨團協商，中選會代理主委吳容輝說明，若開放「不在籍投票」，選務人員的負荷量將會相當大，地方大選包含首長、議、村里長等，共有8,896種選票，光開票所使用的計票單就沒有地方貼，「貼到天花板也沒得貼」。另外，吳容輝指出，若候選人是「菜市場名字」，選務人員唱票時還需找出是哪種公職的候選人，「這是做不到的事情，也會造成領票混亂」。

吳容輝直言，選票移動過程中需物流、警方護送，人力與物力影響相當大，而雙北的外來人口也不少，若真的實施，勢必會造成「邊領票邊開票」的亂象，「排到隔天清晨六點都排不完、開不完」。此外，金馬地區的移轉投票，金門選票12萬人、連江1.1萬人，「移個2至3萬他們就掛掉了，因為工作人員只有幾位，人力招募就有問題」。

吳容輝強調，中選會建議先在公投上實施「不在籍投票」，因為公投至少是全國性選區，選票較單純，若可行，再思考在公職選舉中實施的可能性，不希望「吃緊弄破碗」。





