計程車上伸狼爪！消防員揉女友人胸 下場曝光

台南市消防局一名呂姓隊員，去年與女性友人聚餐後共乘計程車返家途中，竟趁機以手伸入對方衣內觸摸胸部，遭依強制猥褻罪起訴。台南地方法院近日宣判，呂男雖已賠償50萬元與被害人達成調解，仍被判有期徒刑7月，得緩刑2年，期間須接受保護管束，全案可上訴。

判決指出，呂男與被害女子A原為友人。去年10月9日晚間兩人與友人聚餐後搭乘計程車返回住處，行經永康區中華路與中山南街口時，呂男不顧行車紀錄器錄影，突然以右手自A女衣領伸入內衣，強行觸摸胸部。A女當場驚恐推拒，但呂男仍持續猥褻行為。

A女事後情緒崩潰，向友人泣訴並報警。警方介入調查後，依行車紀錄器畫面、雙方對話及友人證詞等證據，檢方認定呂男涉犯《刑法》第224條強制猥褻罪，依法提起公訴。

審理過程中，呂男初稱「喝醉不記得」，否認犯行，但法官勘驗證據後認為其事後仍能正常傳訊，辯詞難以採信。最終呂男坦承犯罪，並向被害人道歉、支付50萬元和解金。合議庭考量其悔意與無前科紀錄，判處有期徒刑7月，緩刑2年，並交付保護管束。

判決書指出，呂男身為公職人員，卻一時失慮違法，應以此為戒；若於緩刑期間再犯或違反管束規定，將撤銷緩刑、執行原判刑期。

