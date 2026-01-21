計程車停路邊自燃！彰化警方奮勇救出受困司機

計程車停路邊疑似自燃！彰化警方奮勇冒險救出受困司機。（圖：民眾提供）

彰化警分局大竹派出所員警，20日晚間在彰化市金馬東路執行例行性巡邏勤務中，驚見路旁有1部營業小客車，因故從引擎蓋冒出火勢，隨即延燒一整部車輛，巡邏員警發現情況危急，立即上前救援無法自行脫困的計程車司機、遠離火場，成功避免一場危害人命的火燒車意外！

彰化警分局表示，大竹派出所員警賴柏誠，會同實習生廖益慶等2人，在執行巡邏勤務時，行經彰化市金馬東路一帶，發現對向停放在路旁的1部計程車因故起火燃燒；員警當機立斷，立即開啟警示燈迴轉示警，並通報119請求消防單位調派消防、救護車輛與人員前來搶救；經跨越車道上前查看，赫然發現計程車左後車門處倒臥1名男子，因情況危急，立即抬起無法自行移動的男子遠離火場，並進行交通管制，以免其他路過車輛遭受波及；隨後趕往救災的消防人員，迅速將火勢撲滅。

警方表示，案發的計程車司機，是因為身體不適，把計程車停放在路旁休息時，不料卻發生這起火燒車意外；所幸駕駛僅受驚嚇，經送醫診療檢查後並沒有大礙，並對員警英勇的救命行為感激不已；根據警方初步調查，這起火燒車事件，疑似是因為車輛機件太老舊、或是線路故障才會導致自燃，至於真正發生火燒車原因，則有待火調人員進一步調查釐清。

火燒車！計程車停路邊疑似自燃，彰化警方奮勇冒險救出受困司機，車輛被燒得只剩骨架！（圖：民眾提供）

彰化警分局也以此案例呼籲民眾，平時應確實做好車輛保養與檢查，上路前務必要巡視「五油三水」及輪胎狀況；行駛途中如果察覺車輛有異狀、異音或聞到焦味，應立即開啟方向燈停靠路邊安全處所，並迅速下車至護欄外或安全處等待救援，並撥打110或119報案，以保障自身及用路人安全。（李河錫報導）