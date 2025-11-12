計程車博物館慘淹水！逾20輛骨董車「沾滿泥濘」

蘇澳知名的計程車博物館也難逃淹水，超過20輛經典骨董收藏車泡在水中。（圖／TAXI MUSEUM 計程車博物館臉書）





受到颱風影響，宜蘭蘇澳降下驚人雨勢，積水甚至淹進民宅。蘇澳知名的計程車博物館也難逃淹水，超過20輛經典骨董收藏車泡在水中，即便泥水退去，館內也都還留有泥濘，損失300萬元跑不掉，讓老闆非常心疼。

好幾台骨董計程車全都泡在泥水裡，水淹過輪胎，一半的車牌也都被淹沒。看見這些收藏泡水，老闆真的好心疼。

計程車博物館老闆李濟成：「我還是擔心的是價值的事情，這些東西有的很可惜，有80年、有100年的東西，那個紙泡爛了，我覺得對日本人來說、對美國人來說，我覺得也是很重要的文物。」

全台首座計程車博物館，2019年建立在宜蘭蘇澳，裡頭大約20台骨董計程車，像是英國計程車1974AustinFX4、復刻電影《終極殺陣》的Peugeot406也都能看到。

其中最經典的就是這輛車頭被削掉的Caddy計程車，因為他就是2015年復興空難中，遭墜毀班機擦撞到小黃，後續車隊將他捐給博物館做展示。但這回博物館被泥水侵襲，只能暫停營業。

老闆說，他們雖說已經把博物館墊高將近40公分，但是因為昨天（11日）豪雨降下來，實在太過猛烈，導致博物館整個淹大水，淹水高度來到車牌位置。

就連車內腳踏墊也泡水，尤其這些車大部分來自進口，除了稅金高，保存也得燒不少錢，將近2000件文物模型也都泡水，損失300萬元跑不掉。

計程車博物館老闆李濟成：「從零到有我們都做過了，我們重新來，不會難倒我們，（就怕麻煩就對了），就是損失了可惜。」

雖然很心疼，但復原之路老闆不害怕，後續也將這些計程車送往車廠修復，希望能將損失降到最低，早日重新營業。

