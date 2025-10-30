計程車司機因乘客少付9元爆發爭執 氣到昏倒被送醫不治
計程車在世界各地都有，近日大陸四川發生一起乘車糾紛導致的憾事，一名年約5旬的男計程車司機，載客到目的地後，發現乘客少付人民幣2元（約新台幣9元），兩人發生爭執，司機情緒激動後倒地，被送醫搶救不治。警方已介入調查，待調閱行車紀錄器以釐清事發經過與死因，因此尚未下定論。
根據陸媒《瀟湘晨報》報導，這起憾事發生於10月30日在資陽市安岳縣路邊，事發影片在大陸社群平台上流傳，畫面中現場已被警方拉起警戒線，多名警察在場處理，有人對一名司機進行胸部按壓搶救。
有附近商家透露，當時一名乘客支付的車錢與跳表顯示不符，「跳表計費上是5元（約新台幣22元），他只付了3元（約新台幣13元）」，因此兩人發生爭吵，沒多久司機突然倒下，看起來像心臟病發。但司機被送醫搶救後，很快被宣告不治身亡。
據悉，該名司機為當地「順通出租車有限公司」的員工，年約50歲，家中仍有長輩與年幼子女。司機所屬公司相關人員表示，在接獲消息後負責人已趕往現場，目前派出所與刑警大隊均已介入，並調取行車紀錄器以釐清爭執經過與死因；目前警方尚未下結論，仍待正式調查結果。
該報記者致電轄區警方，對方僅證實「今日上午確實有一起案件正在處理」，但未透露進一步細節。至於安岳縣殯儀館也證實，當日上午有一名計程車司機遺體送抵，但死因仍待警方調查。
這起疑似為了銅板氣死一條人命的事件曝光後，引發網友熱烈討論，不少人感嘆，「司機真命苦，乘客少付錢，還被活活氣死」、「為幾個銅板出人命，司機太冤了」、「司機遇到這種乘客也太衰了」。
