計程車司機急報案！迷途長者無法返家 萬華警迅速尋回家屬

【警政時報 趙靜姸／台北報導】萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前在廣州街與西園路二段路口執勤時，接獲一名計程車司機報案，指稱車上一名婦人疑似迷失方向，不知道如何返家，需要警方協助。司機表示，該名婦人上車後多次變更目的地，身上沒有任何證件，也無法清楚說出家人的聯絡方式，情況相當危險，只好向警方求助。

吳員到場後，立即認出該名婦人正是上午通報失蹤的郭姓婦人（35年次），便迅速通知派出所值班人員協助聯繫家屬，並安排警車將她載回派出所。家屬趕抵後表示，郭婦自上午10時出門後便未返家，全家焦急萬分，所幸警方及時發現並協助處理，對警方的積極作為深表感謝。

萬華分局東園街派出所警員吳孟樵。(圖／記者趙靜姸 翻攝)

萬華分局提醒，家中如有失智或容易迷路的長者，建議在長者身上配戴小吊飾或識別物，上面註明姓名與聯絡方式，能在迷途時讓警方或熱心民眾第一時間提供協助，降低走失風險。

