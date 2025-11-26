計程車司機性侵乘客判刑8年 叫車平台：已停止媒合該司機

點開App完成幾步驟，立刻坐上車，市面上的叫車軟體多元，但有民眾透過173叫車App，卻遭到侵犯。

173叫車App宣傳片：「歡迎評價司機，協助我們持續改善。」

平台主打全台最低價、司機不被抽成25%，但新北市一名女子用叫車系統搭車回家，卻被司機載到三重的河堤旁性侵，事後向客服反映，卻被對方告知「無法越權處理」，因此決定報案。

經新北地院審理，一審依加重強制性交罪，重判林姓司機8年刑期，可上訴。

新北地院刑一庭長王綽光表示，「被告為逞一己私慾，違反其意願對之為性交行為，並拍攝A女私密照片，對A女身心造成難以抹滅之影響。」

173叫車平台的司機不必加盟，只要是合法計程車司機都能參與派車媒合，就算已有隸屬車隊照樣可以合作。

面對此次風波，叫車平台回應，已停止與涉案司機媒合，但也強調，當時乘客表示不想鬧大事情，希望駕駛補償，因此認定屬於車資外的金錢爭議，客服才會回覆無法處理。

台北市公運處科長洪瑜敏回應，「這個駕駛他真的有涉及到重大刑案的話，我們就是會以最重的罰鍰來處罰。」

新北市三重分局巡官劉宸維呼籲，「若不幸遭遇性侵害，請立即撥打110報案，並保留證據，不清洗身體盡速就醫。」

儘管涉案司機的車行設籍目前仍待釐清，但負責管理計程車業務的雙北市府相關單位都表示，若涉重大刑案，依法得開罰9萬、廢止營業登記，後續也將追查他的所屬車行，是否涉及管理疏失。