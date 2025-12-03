計程車司機拒絕「幫我趕一下」服務！列出慘烈戰績引網友熱議

民眾分享計程車司機的公告，笑翻一眾網友。 圖：翻攝自爆料公社

[Newtalk新聞] 許多人搭乘計程車時，若趕時間便會請司機「開快一點」，但近日一名網友分享計程車司機貼在車內的公告「本車已停止『幫我趕一下』服務」，更分享過往戰績，包括車禍、罰單等，引起網友熱議「不加錢，又要我趕一下。」

網友在社群平台分享一張計程車司機貼在車內的公告，「各位帥哥美女們，本車已停止『幫我趕一下』服務。本車共執行『幫我趕一下』超過200趟，戰績如下：被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次（太刺激心臟受不了）、收到小費0次。」

司機幽默的公告引起大量網友討論「意思是要趕就加小費」、「重點就是小費」、「錢到位就沒什麼不能談」、「最重要的是最後一句，要加錢啦」、「本車不提供趕一下服務，加價也不行喔」。

也有自稱計程車司機的網友訴苦，「我也是計程車司機，去年除夕夜遇到客人一上車就說『司機拜託幫我趕一下，我家人在飯店等我圍爐』。我想說幫忙開快一點，結果過兩天就被申訴危險駕駛，也沒收到半毛小費。」

